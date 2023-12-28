Эксклюзив 28 декабря 2023, 15:34 Ледяные иглы вместо снега. Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о небывалом морозе на Новый год Синоптик Ильин: в новогодние каникулы в Москве похолодает до -20 градусов Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Синоптики изменили прогноз на Новый год. В Москве и Московской области похолодает, аномальные морозы сохранятся до 5 января. Синоптик, метеоролог Александр Ильин рассказал «360», чего ждать с приходом 2024 года.

Новый прогноз

«Ситуация непростая. До вчерашнего дня буквально все расчеты главных метеорологических прогностических центров Европы, в том числе России, не предвидели такого обвала холода», — сказал он.

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Специалисты пересмотрели прогноз и поняли, что из-за вторжения арктического холодного воздуха на территорию средней полосы России в новогоднюю ночь произойдет резкое похолодание. Александр Ильин объяснил, что за господство над погодой боролись две воздушные массы — холодная на северо-востоке и теплая на юго-западе. По его словам, до 27 декабря специалисты верили, что «победит» вторая. Но произошло иначе.

В воскресенье, 31 декабря, начнется похолодание. После обеда во второй половине дня о плюсовых температурах в Московской области не придется говорить даже на юге, хотя еще до обеда там будет +1…+2 градуса. Александр Ильин

С наступлением сумерек на юге региона, в районе Ступина и Серпухова, температура воздуха опустится до -4…-9 градусов, в Москве — до -7…-9 градусов, на севере и востоке Подмосковья похолодает до -15 градусов.

Новогодняя ночь

К бою курантов в северных районах Москвы, а также Клину, Дмитриеве, Сергиевом Посаде, по информации синоптика, морозы окрепнут до -18…-20 градусов, в районе Зеленограда и Новой Москвы — до -10…-14 градусов.

«Надо стараться к утру вернуться домой, потому что морозы усилятся. В Москве до -18…-20 градусов. В Московской области практически не останется районов, где бы температура существенно превышала отметку в -20 градусов. Может быть, на границе с Тульской областью около -16…-18 градусов, а в основном -19…-20 к утру», — предупредил Александр Ильин.

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Значительных осадков не предвидится. Небольшой снег может пройти 31 декабря и местами на следующее утро. Но затем вместе с усилением морозов повысится атмосферное давление, и осадки прекратятся.

«Скорее всего, в полночь небольшие снегопады еще могут пройти где-то в районах Можайска, Обнинска, Наро-Фоминска, Серпухова. В Москве, наверное, уже все. Может быть, какие–то ледяные иглы начнут сыпаться вместо снега», — сказал он.

Первый день 2024 года

В течение 1 января, по словам синоптика, ни существенного похолодания, ни обратного потепления ждать не стоит. Температура воздуха останется на том же уровне, что и утром.

«Наиболее холодная ночь, скорее всего, на 2 января выпадет. Здесь можно рассчитывать на -20…-25 градусов», — сказал специалист.

Аномально низкая температура воздуха сохранится до 4 января включительно. Александр Ильин сообщил, что с 5 января по столичному региону пройдет волна резкого потепления.