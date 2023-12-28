Москва 28 декабря 2023, 14:50 Москвичам пообещали морозы до -25 градусов после Нового года Гидрометцентр предупредил о морозах до -25 градусов в Москве и области 3 января РИА «Новости»

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На Москву и область надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. После периода тепла, который держался с 17 декабря, настанут холода до -25 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В последний день года будет облачно, возможны снегопады. Температура ночью и утром в столице составит от -3 до -1 градуса, в области столбики термометров покажут от -5 до 0. Днем морозы усилятся, температура в Москве опустится до -10 градусов, а по области до -13. Ветер сначала будет юго-западным, но затем сменится на северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

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Новогодняя ночь будет морозной: от -15 до -10 градусов, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Дневная температура изменится незначительно, северный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду.

С первого дня нового года настанет переменная облачность, но осадков не предвидится. Со 2 января температура продолжит снижаться, в течение дня будет от -17 до -12, что еще на 7-9 градусов ниже нормы. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до девяти метров в секунду.

Морозы усилятся с 3 января. Ночью температура может снизиться до -25…-20, а днем до -20…-15 градусов, что на 14 градусов холоднее климатической нормы. Ожидается северо-восточный ветер.

С начала 2000-х годов самую низкую температуру в новогоднюю ночь в регионе зафиксировали в 2003 году. Она составила -15,4 градуса. В 2016 году столбит термометра достиг отметки в -11,6 градуса. Новогодняя ночь в этом году, вероятно, войдет в тройку самых холодных.

Легкий мороз и снег уже накрыли Москву в четверг, 28 декабря. Температура в течение дня опустится до минус трех градусов.