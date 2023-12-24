Общество 24 декабря 2023, 19:22 Россиянам пообещали аномальное тепло в январе Синоптик Тишковец: температура в январе в Центральной России будет выше нормы РИА «Новости»

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В первый месяц 2024 года температура воздуха в Центральной России будет на четыре-пять градусов выше нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь, в целом, будет на четыре-пять градусов теплее нормы с количеством осадков, соответствующим средним значениям климатической статистики», — отметил синоптик.

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По его словам, в предновогоднюю неделю жителей Центральной России ждут снегопады. Столбики термометров в дневное время суток будут показывать околонулевые значения. Ночью температура воздуха понизится до -6 градусов.

Такую погоду формирует западный перенос влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики. При этом в начале следующей недели ожидается пониженное атмосферное давление, которое будет на 20-22 единицы ниже нормы, подытожил Тишковец.

Синоптик Роман Вильфанд отмечал, что на предновогодней неделе в Москве ожидается «мягкая зима» со снегопадами.