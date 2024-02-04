Общество 04 февраля 2024, 20:11 Китайский Новый год — 2024. Главные традиции и приметы любимого праздника Поднебесной Эксперт Верченко объяснила главные традиции китайского Нового года Axel Miranda / Global Look Press

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Китайский Новый год — самый любимый и масштабный праздник в КНР. С его встречей связано множество древних традиций, примет и суеверий. О том, как в Поднебесной будут встречать год Зеленого Деревянного Дракона, что обязательно нужно поставить на стол и что делать, чтобы привлечь удачу, — в материале «360»

Год Дракона наступает 10 февраля

Новый год по восточному календарю никогда не начинается в одинаковые даты. В этот раз он выпал на 10 февраля, а завершится 28 января 2025-го. Определяется число по лунно-солнечному календарю, отметила в беседе с «360» старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Алла Верченко.

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«Бывает в январе, бывает в феврале, однажды был даже в первых числах марта. В Китае это самый масштабный, самый радостный и всенародный праздник. Накануне Нового года собирается самое большое застолье — в этом году это будет 9 февраля», — пояснила специалист.

Как отмечают Новый год в Китае

Верченко обратила внимание, что Новый год в Китае — государственный праздник. В перечень таковых его включили постановлением Госсовета КНР. Жители страны отдыхают целых семь дней.

В народе это время называют «золотой неделей», добавила эксперт. Вторая такая «золотая неделя» бывает в октябре в честь другого государственного праздника.

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«То есть это большой отпуск, действительно есть возможность отдохнуть. Поэтому сюда включается все: самые большие веселья, народ разъезжается — едут домой все те, кто работает в других местах, а в Китае очень много деревенских жителей работают в больших городах и свободных зонах», — указала собеседница «360».

Именно поэтому в канун праздника наступает самая горячая пора и для железнодорожного, и для авиационного транспорта, а на трассах стоят пробки.

Как украшают дом

Два главных цвета для китайского Нового года — красный и золотой. Их используют для всевозможного украшения жилища. И хотя 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона, этот цвет использовать не будут.

«У нас вообще все почему-то решили, что Дракон будет черный и деревянный, и этого придерживаются. В принципе, цвета и материалы не имеют никакого отношения к Дракону, они существуют сами по себе, но, вероятно, просто другое восприятие», — отметила Верченко.

РИА «Новости»

По ее словам, если подходить к вопросу зеленого цвета совсем строго, нужно учесть сложность китайского иероглифа, который одновременно может иметь значение «черный», «светлый», «молодой» и, собственно, «зеленый».

«И у нас выбрали черный цвет. Но это не имеет никакого значения, для китайцев Дракон — золотой, потому что золотой был цветом императора. И все животные, какой бы год ни был, в пословицах и поговорках в первую очередь золотые. Золотой Петух, например, приносит золотое счастье, все золотые. Вот и Дракон золотой», — подчеркнула ученый.

Jorge Gil / Global Look Press

Если говорить о цвете украшений, преобладать будет красный. Дверные проемы, например, принято украшать парными надписями этого цвета. Их размещают по обе стороны от двери, читать нужно вертикально. Еще одну надпись располагают наверху.

Вместе они объединяют очень благое пожелание в духе «пусть счастье распространяется на четыре океана», «пусть по всему миру будет благоденствие», «пусть в вашем доме будет богатство, счастье» и так далее. Алла Верченко старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии

Другая традиция — украшать дом вырезками из бумаги красного цвета. Но, по словам собеседницы «360», сейчас это больше распространено в небольших городах, ближе к сельской местности.

Такие вырезки наклеивают на окна и двери. Это может быть или красивый иероглиф, или цветочный орнамент. Вариантов множество. Главное, подчеркнула Верченко, чтобы было побольше красного.

Zulkarnain / Global Look Press

«До сих пор в городах под Новый год открываются специальные рынки. Там можно купить традиционные китайские товары — сушеные ласточкины гнезда и грибы, трепанги, и вот на этих рынках тоже все „краснеет“. И парные надписи там можно купить, можно сделать на заказ, что захотите, то мастера и напишут», — рассказала Верченко.

Вывешивают к Новому году и самые разнообразные фонарики. И тут тоже не обошлось без символизма: их круглая форма имеет важное значение, потому что символизирует единение — и семейное, и национальное.

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Есть и другие вариации фонариков: они могут четырехугольными и восьмиугольными, с задирающимися кверху краешками. Но в большей степени их подготовку приурочивают к празднику фонарей, который отмечают через две недели после Нового года.

Что едят и пьют

«Насчет еды — конечно, это буйство. Представьте себе наш Новый год или Рождество. Это сопоставимо с китайским праздником Нового года», — отметила Верченко.

На столе должно быть все — свинина, говядина, курица, утка и всевозможные овощи, чтобы застолье получилось ярким и разноцветным. Обязательна подача рыбы, что тоже имеет символическое значение.

«Рыба по-китайски произносится так же, как достаток. Вот рыба на столе — это пожелание достатка на этот год и на следующий год тоже, чтобы всего у вас было много», — пояснила собеседница «360».

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Эксперт обратила внимание, что в разных частях страны на столе будут преобладать разные блюда. Условно Китай разделяет река Янцзы, уточнила она. Например, на севере жители на Новый год традиционно едят пельмени круглой формы, что символизирует семейное единение в этот день.

«Все, что стоит на столе, должно иметь какое-то значение. Какие-нибудь серебряные слитки катятся в дом — это, например, грибы с какой-нибудь травкой, потому что грибы напоминают форму серебряных слитков», — подчеркнула эксперт.

Xu Yu / Global Look Press

На юге главным атрибутом стола будет пирожное из клейкого риса с ягодами и орешками и красивым украшением сверху. Называется такое угощение «нянь гао», что дословно означает «высокий год», объяснила Верченко. Иными словами, это пожелание повышения год от года.

«Вот принципиальная разница в еде между севером и югом. На юге предпочитают сладкое, в провинции Сычуань — острое. Это просто дополнительный колорит стола», — уточнила она.

Как веселятся в Китае на Новый год

Конечно, празднование такого большого и любимого всеми праздника в Китае не обходится без гуляний.

По словам Верченко, когда-то в старом Китае, особенно в южной его части, торжества длились целых две недели. Теперь на это отводят на семь дней меньше.

«В Пекине, например, под новогодние развлечения выделяют целый парк, он очень красиво украшен. Там организуют самые разные выступления. Можно увидеть артистов на ходулях, которые изображают героев средневековых романов», — рассказала специалист.

Здесь же можно купить разные угощения из жженого сахара очень тонкой, искусной работы, фигурки из теста.

РИА «Новости»

«Бывают выставки фонарей. Представьте — целая улица завешена фонариками, что-то делают школьники, что-то — профессиональные мастера, любители-взрослые. В год Дракона, уверена, будет много разных Дракончиков из самых разных материалов», — добавила она.

Для телезрителей снимают новогодний концерт. Но к нему, по словам Верченко, однозначного отношения у людей нет.

«Как и у нас к нашим новогодним концертам, аналогично. В этом мы тоже очень похожи с китайцами», — отметила собеседница «360».

Wu Daqing / Global Look Press

Еще одно популярное развлечение — запуск фейерверков. А завершением празднования Нового года становится фестиваль фонарей с масштабными театрализованными шествиями, танцами Льва и Дракона. В небо запускают множество разноцветных фонарей.

«В древности в небо запускали фонари, когда, к примеру, охотник уходил на охоту на соседнюю гору и там запускал такой фонарь, чтобы дать о себе знать. А сейчас это превратилось в развлечение, как и многие другие вещи, которые могли иметь религиозное содержание, теперь чисто светские», — добавила Верченко.

Axel Miranda / Global Look Press

В чем особенности года Дракона в Китае

Дракон в китайской мифологии обладает большим могуществом: он способен приносить процветание миру, влиять на погоду и урожай, управлять ветром и дождем.

Движение Дракона настолько быстро, что разглядеть его голову и хвост одновременно невозможно. Поэтому год под его покровительством принято связывать с переменами, а какими они будут — со знаком плюс или минус, — станет известно со временем.

Китайский Новый год в России: как отметят в 2024 году

В этом году китайский Новый год впервые широко отметят в Москве. Празднование продлится с 9 по 18 февраля.

Культурная программа обещает быть очень насыщенной: для москвичей и гостей столицы подготовили световые представления, ярмарки с китайской едой и красочные шоу. Желающие смогут научиться делать традиционные блюда китайской кухни, попробовать свои силы в каллиграфии и приобрести сувениры на память.

Главные локации фестиваля украсят в китайском стиле. На улицах появятся красные фонарики, пагоды и, конечно, фигуры Драконов.

Официальный старт фестивалю дадут 9 февраля в Камергерском переулке — здесь включат праздничную иллюминацию, а для зрителей выступят китайские коллективы. В красно-желтых шале можно будет попробовать разные угощения.

Тоннель с подсветкой в красно-золотых тонах и с яркими фонариками появится на Тверском бульваре. Попробовать китайские блюда — утку по-пекински, домашнюю лапшу, блинчики из рисовой муки и многое другое — можно будет также на Тверской площади. А на бесплатном мастер-классе при желании удастся приготовить их и своими руками. Здесь же будут продавать национальные сувениры. Запланированы представления артистов из Китая.

На Новом Арбате с 9 по 18 февраля будет работать фотовыставка под открытым небом, также организуют бесплатные мастер-классы по игре в го.

Специальную образовательную программу и экскурсии к празднику подготовили и в Московском зоопарке. А еще с 9 по 11 февраля его смогут посетить бесплатно все, кто оденется в костюм панды. Такую же возможность предоставят и посетительницам с именем Екатерина, чтобы у них была возможность взглянуть на свою тезку — панду Катюшу. Она встретит китайский Новый год впервые.

Будут отмечать китайский Новый год и на главной выставке страны — на ВДНХ. Здесь днем 10 февраля пройдет театрализованное представление с 18-метровым Драконом, музыкой, барабанами и танцем китайского льва.

Огромного Дракона также пронесут в этот день по всей центральной площади колеса обозрения «Солнце Москвы». Здесь можно будет поучаствовать в квизах, посмотреть шоу барабанщиков и световое шоу. Подробную афишу всех мероприятий можно посмотреть здесь.

«Конечно, большое событие — китайский Новый год в Москве. Это связано с тем, что проводится Год китайской культуры в России, 2024-й и 2025-й — объявлены перекрестными Годами культуры. Прекрасный повод для межкультурной коммуникации», — выразила уверенность Алла Верченко.

По мнению специалиста, с помощью множества интересных шоу, мастер-классов и других мероприятий люди смогут легко и доступно узнать о культуре другой страны. Это такое простое сближение для народа, указала собеседница «360», заметив, что далеко не все в повседневной жизни пойдут слушать китайскую музыку или отправятся на китайский спектакль.

РИА «Новости»

Как встречать Дракона

При выборе цвета для наряда на китайский Новый год предпочтение стоит отдать золотому, серебряному и красному.

В Китае верят, что удачу Дракону приносят именно эти цвета. А вот зеленый, как и синий, наоборот, считается неудачным.

Встречать Новый год в Китае принято в компании близких, ведь главным смыслом этого праздника издревле считалось воссоединение с семьей.

Что запрещено делать в китайский Новый год

С Новым годом в Китае до сих пор связано множество примет и суеверий. Одно из них имеет отношение к принятию душа: считается, что делать этого не стоит, чтобы не смыть удачу. По этой же причине желательно не подметать пол и не выносить мусор.

Чтобы не спугнуть успех и богатство, стоит воздержаться от подстригания волос. И конечно, в праздник не стоит ломать и портить вещи, спорить и ругаться.

Еще одна плохая примета связана с завтраком в первый день китайского года. Считается, что от употребления каши лучше отказаться, потому что ее едят только бедняки и начинать год таким образом — не лучшая идея.