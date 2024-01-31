31 января 2024, 12:02
Москва впервые отметит Китайский Новый год
Посольство КНР в России организует празднования Китайского Нового года в Москве
В Москве впервые отпразднуют традиционный Китайский Новый год. Об этом сообщила пресс-служба посольства КНР в России.
Правительство города совместно с посольством Китайской Народной Республики подготовило обширную программу празднования. Основными площадками станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, объединенные в специальный пешеходный маршрут.
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На них состоятся различные мероприятия, которые позволят ближе познакомиться с культурой Китая: от кулинарных ярмарок, где каждый сможет попробовать национальные китайские блюда, до творческих и кулинарных мастер-классов, игр и спортивных мероприятий.
«Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран», — подчеркнули в пресс-службе посольства.
Кроме того, на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» горожане смогут насладиться выступлениями профессиональных артистов и мастеров боевых искусств. В Доме музыки состоится концерт народной китайской музыки, а в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow пройдет ярмарка.
Для гостей из Китая информация о празднике будет доступна на обновленном портале Discover Moscow, а для москвичей — на ресурсе Russpass.
Ранее Московский фестиваль кино открыли в Таиланде. В ближайшие два с половиной месяца жители и гости Бангкока, Паттайи и Пхукета увидят пять отечественных кинолент.
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