Мир 01 февраля 2024, 14:57 Китаист Батанова: с древних времен весь смысл Китайского Нового года заключался в воссоединении семьи

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Китайский Новый год в 2024 году отмечается 10 февраля. С древних времен весь смысл этого праздника заключался в воссоединении семьи, сообщила китаист Светлана Батанова сайту «Вечерний Санкт-Петербург».

По словам эксперта, в этот день все должны вернуться в отчий дом, где живут родители. Из-за этого ближе к празднику в Китае всегда возникает транспортный коллапс и фиксируется пик продаж железнодорожных и авиабилетов. Семьи собираются за одним столом, смотрят концерты и играют в маджонг, сообщил «Петербургский дневник».

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«Основное блюдо, которое должно быть на новогоднем столе, — это, прежде всего, рыба, по-китайски „юй“. Это слово созвучно со словом „достаток“», — отметила Батанова