Эксклюзив 17 ноября 2023, 00:27 «Дайте хоть пальто взять». Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала, как выбегала из дома Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала, как проводили эвакуацию

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Жительница дома в Астрахани, в котором обрушились два подъезда, рассказала «360», как проводилась эвакуация. Женщина призналась, что все произошло очень быстро, она едва успела накинуть пальто.

«Я слышала, что бегают по подъезду, думала, пьяный какой-то напился и опять барабанит в дверь. Да вроде у нас тихий подъезд. А я в ночнухе стою. Вот в чем была, в том и... Говорю, дайте мне хоть теплое пальто взять, на улице холодно», — поделилась жительница пострадавшего дома.

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По ее словам, она только успела надеть пальто, и их всех вывели во двор. Женщина также рассказала, что в доме были постоянные проблемы с канализацией, и жалобы в различные органы не помогали.

«Канализация задолбала <…> подмывает же», — возмутилась собеседница издания.

Прокуратура Астраханской области пообещала проконтролировать права пострадавших при обрушении здания жильцов. Прокурор Сергей Фрост сообщил, что решается вопрос о временном расселении оставшихся без жилья астраханцев.