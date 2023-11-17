17 ноября 2023, 00:27
«Дайте хоть пальто взять». Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала, как выбегала из дома
Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала, как проводили эвакуацию
Жительница дома в Астрахани, в котором обрушились два подъезда, рассказала «360», как проводилась эвакуация. Женщина призналась, что все произошло очень быстро, она едва успела накинуть пальто.
«Я слышала, что бегают по подъезду, думала, пьяный какой-то напился и опять барабанит в дверь. Да вроде у нас тихий подъезд. А я в ночнухе стою. Вот в чем была, в том и... Говорю, дайте мне хоть теплое пальто взять, на улице холодно», — поделилась жительница пострадавшего дома.
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По ее словам, она только успела надеть пальто, и их всех вывели во двор. Женщина также рассказала, что в доме были постоянные проблемы с канализацией, и жалобы в различные органы не помогали.
«Канализация задолбала <…> подмывает же», — возмутилась собеседница издания.
Прокуратура Астраханской области пообещала проконтролировать права пострадавших при обрушении здания жильцов. Прокурор Сергей Фрост сообщил, что решается вопрос о временном расселении оставшихся без жилья астраханцев.
Эвакуации
Обрушение дома в Астрахани
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