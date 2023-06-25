Эксклюзив 25 июня 2023, 19:33 «Карьера главы ЧВК в России завершена». Политолог Гуреев — о дальнейшей судьбе Пригожина Политолог Гуреев: после мятежа карьера главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в России закончилась РИА «Новости»

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Карьера главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в России завершена. Такое мнение выразил аналитик центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в беседе с ведущей «360» Еленой Кононовой.

«Мы можем с уверенностью сказать, что карьера Пригожина в России уже однозначно завершена. Мне кажется, в специальной военной операции он еще будет принимать активное участие. Как он, так и ЧВК „Вагнер“. Однако немного в другом формате: не в таком, в каком он был до этого», — отметил эксперт.

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Он напомнил, что до этого целый участок фронта отдали под работу оркестрантов. После недавних событий часть вагнеровцев подписала контракт с Минобороны. Другая часть, которая действовала в тандеме с Пригожиным, вероятно, с ним же и покинет страну.

Гуреев отметил, что основатель ЧВК сможет также принимать участие в спецоперации. Но уже не в столь значимом ключе. Кроме того, как напомнил политолог, «Вагнер» и до СВО имел много работы. Например, в Африке.

В общем-то это частная военная компания, которая занимается частными заказами. Вполне возможно, что «Вагнер» частично вернется к той работе, которая у нее была до СВО.

Процесс переговоров, по мнению политолога, шел как в телефонном, так и в очном формате. Потому что представители Минобороны были в Ростове-на-Дону в этот период.

«И Пригожин, и вся ЧВК совершили довольно серьезное преступление, которое под российскую юрисдикцию попадает очень серьезно. Мне кажется, вот это был один из вопросов — обсуждение [этого вопроса]», — добавил политолог.

Гуреев предположил, что в начале следующей недели всем станет известно, о чем конкретно договаривались стороны процесса.