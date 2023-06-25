Мир 25 июня 2023, 15:20 Мятеж Пригожина назвали заранее запланированным WP: Разведка США скрыла от России информацию о подготовке мятежа Пригожина РИА «Новости»

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Информация о подготовке российским предпринимателем и основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным вооруженной акции против командования российской армии поступила в распоряжении разведки США в первой половине июня. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

По словам собеседников журналистов, разведка давно наблюдала за конфликтом Пригожина и Министерства обороны России. Данные о том, что предприниматель готовит масштабную акцию с привлечением бойцов появились только в начале июня. Но ни сроков, ни характер будущего мятежа разведка не знала. На всякий случай они предупредили администрацию президента США и правительство страны о подготовке акции Пригожина.

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По словам одного из американских чиновников, власти опасались, что вызванная мятежом Пригожина нестабильность приведет к тому, что ядерное оружие России попадет в чужие руки.

Газета The New York Times со ссылкой на источники уточнила, что делиться полученной информацией с российской стороной американские чиновники не стали, опасаясь обвинений в причастности к государственному перевороту.

Бойцы частной военной-компании «Вагнер» по приказу предпринимателя Евгения Пригожина отправились маршем в сторону Москвы. Основатель группировки выступил с серией угроз в адрес командования Вооруженных сил России. Продвижение «Вагнера» остановилось после переговоров Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.