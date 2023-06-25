Эксклюзив 25 июня 2023, 16:00 «Шут и бунтарь». Психолог раскрыл внешний психотип Пригожина Психолог Кичаев: Пригожин на публике скрывается под маской шута и бунтаря РИА «Новости»

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Российский предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в своих публичных заявлениях проявил себя как «невротик и социопат с архетипом бунтаря и шута». Но все это только внешний образ, за которым скрывается здравомыслящий и расчетливый бизнесмен. Об этом в беседе с «360» заявил психолог Александр Кичаев.

«Я оцениваю Пригожина как невротика, социопата с архетипом бунтаря и шута. Это, как правило, социальная маска. То есть шут позволяет себе иронию в адрес правителей, потому что ему позволяют больше, чем остальным, а бунтарь — это человек направленный против системы», — заявил Кичаев.

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Психолог подчеркнул, что при таком слиянии архетипов шут нивелирует серьезность намерений бунтаря. Поэтому предприниматель склонен к распространению фейков, преувеличений и просто троллингу. Это привлекает к нему достаточно большое количество людей, но при этом сглаживает его агрессивные заявления.

«Социопат — это человек с низкой социальной ответственностью, который не боится быть напористым, у него нет чувства вины,. На разрушение своей картины мира он реагирует истерикой и агрессией. Его легко завести, но он не отдает себе отчета в том, что его слова и действия несут правовую ответственность», — добавил Кичаев.

Специалист отметил, что при взаимодействии с таким психотипом нужно действовать спокойно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что в диалоге с Евгением Пригожиным президента Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил выступить в качестве переговорщика.

Представитель Кремля пояснил, что Лукашенко знаком с Пригожиным около 20 лет, поэтому он выступил с личной инициативой успокоить взбунтовавшегося предпринимателя.