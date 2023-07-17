17 июля 2023, 16:32
Депутат Бурматов: Госдума не принимала законов, разрешающих эвтаназию животных
Первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с ИА НСН заявил, что Госдума не принимала законов, разрешающих эвтаназию животных.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что необходимо усыплять бродячих собак, поскольку это «гуманнее, чем держать их в вольере».
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По словам Бурматова, в законе не говорится ни слова об эвтаназии животных, об усыплении или о гуманном умерщвлении. Все законопроекты, которые касались этой меры, были отклонены, добавил политик.
Бурматов подчеркнул, что эвтаназия возможна только в том случае, если животное испытывает страдания.
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