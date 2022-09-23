Пушилин заявил, что проведение референдумов — историческая веха для Донбасса | 360°

Все новости

Важное

23 сентября 2022, 20:42

Угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели спецоперации — Захарова

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Спецоперация

23 сентября 2022, 08:38

Пушилин заявил, что проведение референдумов — историческая веха для Донбасса

Глава ДНР Пушилин назвал проведение референдума о воссоединении с РФ исторической вехой

Читать 360tv в

Четырехдневный референдум о присоединении ДНР к России стартовал 23 сентября. Глава республики Денис Пушилин обратился к землякам с напутственной речью. Он заявил, что проведение этого мероприятия является исторической вехой. Видеозапись его выступления опубликовали в Telegram-канале политика.

«Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате. А потому, что это кульминация нашего общего непростого пути», — сказал он.

Реклама

По словам Пушилина, в случае перевеса голосов за вступление республики в состав России регион перейдет к третьему этапу возвращения домой. Он напомнил, что сначала ДНР провозгласила себя независимым государством, затем добилась признания. На третьем этапе власти региона осуществят вхождение республики в состав Российской Федерации.

Реклама

Пушилин поделился, что он радуется не только за земляков, но и за Россию в целом. Также глава ДНР назвал референдум решающим прорывным шагом.

Он отметил, что на пути к присоединению к РФ жителей региона неоднократно пытались запугать и уничтожить. Однако все эти попытки оказались провальными. Все это не склонило дух героического народа Донбасса.

ДНР

Референдум в ДНР 2022

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама