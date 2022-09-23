Спецоперация 23 сентября 2022, 08:38 Поделиться Telegram

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Viber Пушилин заявил, что проведение референдумов — историческая веха для Донбасса Глава ДНР Пушилин назвал проведение референдума о воссоединении с РФ исторической вехой

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Четырехдневный референдум о присоединении ДНР к России стартовал 23 сентября. Глава республики Денис Пушилин обратился к землякам с напутственной речью. Он заявил, что проведение этого мероприятия является исторической вехой. Видеозапись его выступления опубликовали в Telegram-канале политика.

«Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате. А потому, что это кульминация нашего общего непростого пути», — сказал он.

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По словам Пушилина, в случае перевеса голосов за вступление республики в состав России регион перейдет к третьему этапу возвращения домой. Он напомнил, что сначала ДНР провозгласила себя независимым государством, затем добилась признания. На третьем этапе власти региона осуществят вхождение республики в состав Российской Федерации.

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Пушилин поделился, что он радуется не только за земляков, но и за Россию в целом. Также глава ДНР назвал референдум решающим прорывным шагом.

Он отметил, что на пути к присоединению к РФ жителей региона неоднократно пытались запугать и уничтожить. Однако все эти попытки оказались провальными. Все это не склонило дух героического народа Донбасса.

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