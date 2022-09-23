«Возвращаемся домой». Власти Запорожской области объявили о старте референдума | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 09:01 Поделиться Telegram

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Viber «Возвращаемся домой». Власти Запорожской области объявили о старте референдума Референдум о присоединении к России официально начался в Запорожской области РИА «Новости»

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Референдум в освобожденной части Запорожской области стартовал утром 23 сентября. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о старте голосования.

«Началось голосование на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации! Мы возвращаемся домой!» — написал он.

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Владимир Рогов опубликовал бюллетень и правила его заполнения. Жителям предложили проголосовать за или против выхода Запорожской области из состава Украины, придания ей статуса самостоятельного государства и включения в состав России на правах субъекта федерации.

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Референдум продлится до 27 сентября. Избирательные участки открылись 22 сентября, в детсадах, школах и колледжах ради безопасности объявили выходной. Опрос показал, что в голосовании примут участие 72% жителей Запорожской области, их них за интеграцию с Россией выступят 80%.

Власти связали последние обстрелы Мелитополя с проведением голосования. В четверг украинские войска ударили по Центральному рынку, в пятницу прогремел еще один взрыв. Кроме того, силовики предотвратили покушение на главу ВГА региона Евгения Балицкого.

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