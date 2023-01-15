Общество 15 января 2023, 11:00 (обновлено: 15 января 2023, 12:06) «Я верю, и все». Гендиректор «М. К. Асептика» — о формуле успеха Гендиректор «М. К. Асептика» Пелехатая заявила о важности веры в себя Телеканал «360»

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История создания ООО «М. К. Асептика», которая сегодня завоевала прочное место на полках федеральных торговых сетей и маркетплейсов, довольно интересная. Первые образцы создавались на кухне, как говорится, «на коленке», но в итоге все сложные этапы были пройдены, появилось крупное производство. Генеральный директор компании Ольга Пелехатая поделилась с «360» своей формулой успеха.

Помощь мамы

С детства Ольга была окружена медициной. Ее мама — профессор, доктор наук, долгие годы занималась разработкой современных перевязочных хирургических шовных материалов. Именно она и подала дочери идею создать собственное производство. Сама Ольга по стопам матери не пошла. Героиня сюжета призналась, что настоящий медик из нее не получился.

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«Несмотря на то, что я лечу раны, я на них долго и пристально смотреть не могу», — добавила она.

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Решение о создании собственного бизнеса пришло к Ольге Пелехатой в конце 90-х годов. Успехи, как и у многих начинающих предпринимателей, были скромными. Первые три года компания едва сводила концы с концами.

«Ни о какой прибыли речи вообще не было. У меня было маленькое болгарское оборудование, которое прыгало по цеху», — отметила она.

Все изменилось на третий год существования «М. К. Асептика». Приняв решение пойти на риск, Ольга зарегистрировала свою продукцию как медицинские изделия. Следом за этим ее компания приняла участие в выставке здравоохранения.

«Решили напечатать календарики: с одной стороны — даты, с другой — макет салфеток, который успели придумать „на коленке“. Подумали, что это вообще суперклассно. Каково же было удивление, когда мы получили первый заказ. Он также делался „на коленке“ — на кухне. Я на всю жизнь запомню этот момент: сидит дочь, мы делаем гербарий, сын маленький где-то там у ножки стола», — рассказала она.

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Хит продаж

Сегодня медицинские изделия отечественного производства являются настоящим хитом продаж. Во многом это произошло благодаря тому, что с рынка ушли иностранные компании, составлявшие российскому бизнесу большую конкуренцию и не пускавшие производителей на рынок. Продукция «М. К. Асептика» уникальна. Дело в том, что в производстве фирма использует сорбенты — специальные вещества, предназначенные для лечения ран различной этиологии.

Нас благодарят люди, которые с помощью сорбентов смогли сохранить пальцы, подлежавшие ампутации. Это уникальное средство. Особенно когда некротические ткани образуются, раны долго заживают, трофические язвы, пролежни — вот это все мы в принципе умеем лечить. Ольга Пелехатая

Поддержка близких и вера в успех

Первое время идею Ольги о создании собственного производства в близком кругу мало поддерживали. Кто-то верил в ее успех, а кто-то — нет. Но были и те, кто с самого начала придавал ей веру в собственные силы.

Телеканал «360»

Знаю людей, которые прямо говорили: «Мы не сомневаемся, у тебя получится». Вот эти слова для меня были очень ценными. Я их запомню на всю жизнь. Ольга Пелехатая

Бывший муж Пелехатой также принимал активное участие в бизнесе супруги. Он помогал ей, поддерживал во всех идеях, но иногда и критиковал. Спустя годы Ольга начала воспринимать его замечания с благодарностью. Именно то, что мужчина сомневался в чем-то, придавало ей сил осознать, насколько крепка ее вера в успех

Большую часть продукции «М. К. Асептика» поставляет в федеральные сети. Они, по словам Ольги, являются хорошими заказчиками. Сегодня они — залог стабильности, даже если у них есть отсрочка платежа. Это всегда стабильные заказы и покупки. Начинающим предпринимателям бизнесвумен советует обратить внимание на маркетплейсы.

«Предлагаю сначала идти на маректплейсы, потому что если продукт востребован там, а федеральные сети это отслеживают, то тогда будет интерес. Достучаться до них напрямую и ввести новый продукт крайне сложно», — отметила она.

В Подмосковье любой предприниматель, даже начинающий, точно получит поддержку. Дело в том, что Московская область предоставляет возможность субсидировать расходы на бизнес по франшизе. Эта услуга оказалась очень востребованной. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что таким образом предприниматель может компенсировать от 30 до 50% затрат на продвижение собственного производства, работ и услуг.

Телеканал «360»

Жизнь — это движение

Для того чтобы запустить полноценное производство, пусть даже маленькое, но отвечающее всем требованиям, предпринимателю необходимо вложить примерно 20 миллионов, уверена Ольга. Такие затраты связаны с тем, что для этого нужна и лаборатория, и производственный цех, и место, где хранить сырье и готовую продукцию.

Главным правилом, которого бизнесвумен старается придерживаться, является постоянное движение. Именно в нем, по ее мнению, и заключается смысл жизни.

«Я не сижу на месте, это и работа, и куча увлечений. У меня есть такое хобби — погружаться в воды океана. Я не представляю жизнь без погружения, без подводных съемок. Ты забываешь о проблемах. Для меня горы, где я бываю, и океан — это чистое информационное поле», — призналась она.

Вера — основа всего

Женщина, по мнению Ольги, является многогранной натурой. Сейчас она — гендиректор крупной фирмы, позже — домохозяйка, мама и жена. Даже во время работы женщины не забывают о семье и стараются выкроить время, чтобы написать сообщение близким. Главное в этом — верить в себя.

Формула успеха — вера. Одним словом — вера. Вот я верю, и все. Ольга Пелехатая

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на RuTube.