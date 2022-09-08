Губернатор Подмосковья рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе | 360°

Важное 08 сентября 2022, 10:42 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе

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С тех пор как появилась возможность субсидировать расходы на бизнес по франшизе, услуга оказалась очень востребованной в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что компенсировать можно 30 и 50%.

«У нас программа по франшизе: мы 30% затрат на сумму до полумиллиона рублей компенсируем для всех франшиз», — отметил губернатор.

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Воробьев добавил, что компенсировать можно и больше, если франшиза «родилась» в Московской области.

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«Если франшиза „родилась“ в Подмосковье, то для тех, кто ее покупает, мы компенсируем до 50% затрат на сумму до миллиона рублей», — объяснил он.

Ранее Воробьев не раз подчеркивал, что власти поддерживают франшизы.

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