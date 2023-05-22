Эксклюзив 22 мая 2023, 16:28 😓 Инициатива не от большого ума. Шестидневную рабочую неделю признали бессмысленной Профессор Сафонов: россияне не поддержат инициативу о шестидневной рабочей неделе Unsplash

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После недавних предложений о четырехдневной рабочей неделе россиян призвали спуститься с небес на землю. В Министерство труда и социальной защиты поступил запрос на введение шестидневки. Как аргументировали свое решение авторы инициативы и чем она плоха — в материале «360».

1 Шестидневка от «Аванти» Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с предложением ввести в России шестидневку, сообщили «Известия». По мнению авторов инициативы, увеличение продолжительности рабочей недели позволит повысить прочность экономики. Кроме того, благодаря этому страна достигнет технологического и промышленного прорыва. Такая практика, подчеркнули авторы предложения, есть в ряде азиатских и европейских стран. В Непале и Иране установлены шестидневные рабочие недели, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов за семь дней. В конце марта этого года в одном из комитетов Госдумы рассматривали предложение ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что это нецелесообразно. Freepik

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований: бессмысленное предложение Инициатива не от большого ума Шестидневная рабочая неделя на сегодня не нужна в стране. Но возникает вопрос: откуда пришла идея увеличить количество часов труда? Скорее всего, это относится к загруженным предприятиям, где мало работников. В основном мы говорим об авиа- и машиностроении, а также об оборонных организациях. Они действительно работают в три смены без выходных и нуждаются в пополнении рабочей силы. Но во всех остальных сферах экономики таких проблем нет. Оборонный сектор давно работает по шесть или по семь дней в неделю, в других областях такое предложение просто-напросто не нужно. Unsplash Изобребретают колесо В некоторых государственных структурах, где действительно работают с большой нагрузкой, не связанных с обороной, могу отметить финансовый сектор. Там существует практика сверхурочных выплат за переработанные часы, что, по сути, можно назвать аналогом шестидневки. В этом случае я не понимаю, зачем выдвигать такую инициативу. России шестидневка не нужна, а там, где она необходима, давно все ввели. Объявлять какие-то новые рабочие режимы для всей страны, по-моему, довольно глупо, и делается это не от большого ума.

3 Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве России: экономически невыгодно Экономический взгляд на предложение Такого рода заявления не просчитаны с экономической точки зрения. Необходимо принимать во внимание, когда кто-либо обращается к экономическим аргументам. Например, рост санкций и их упадок. Надо не забывать, что экономические санкции в первую очередь повлияли на ограничение нашего экспорта. Соответственно, чтобы вводить шестидневку в санкционных отраслях, нужно иметь представление о том, куда и кому эту продукцию можно будет продать. Если у авторов инициативы есть ответ на этот вопрос, тогда потенциально можно было бы ввести шестидневную рабочую неделю. Существует также обратная ситуация: есть избыток продукции, а сбыть его некуда. Поэтому, по статистике, более миллиона человек находятся в режиме неполного рабочего времени, а работодатель не может их чем-то занять. Freepik Главные нюансы Даже если они сейчас попытаются реализовать эту идею, нужно ответить на главный вопрос: куда внутри страны продавать дополнительные товары и услуги? У нас существует проблема падения реальных доходов населения, люди отказываются от многого в режиме экономии. Поэтому рынок сбыта как таковой отсутствует — есть проблемы с экспортом и внутренним производством. Unsplash Авторы предложения, видимо, не очень хорошо себе представляют, что такое рычаг или драйв для наращивания производства продукции. Также не стоит забывать о юридической составляющей. Чтобы ввести шестидневную рабочую неделю, нужно переписать законодательство. Пятидневка у нас национальное достояние с 1917 года. Вряд ли кто-то из россиян поддержит такого рода инициативу. В условиях дефицита кадров в стране любой работодатель, который попытается увеличить нагрузку на человека без прибавки ему зарплаты, будет иметь риски потери работника. Поэтому, думаю, эта инициатива не будет иметь никакого продолжения.

4 Александр Щербаков, заместитель завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС: нет очевидных причин что-то менять Подводные камни шестидневки Явных и очевидных причин, чтобы повсеместно вводить шестидневную рабочую неделю, я не наблюдаю. Для большинства предприятий и отраслей, где давно укоренилась пятидневка, нет смысла что-то менять. Если они все-таки что-то предпримут, это может вызвать организационные сложности. Шестидневная рабочая неделя предполагает сокращение продолжительности рабочего дня. В пятидневку у нас по традиции сотрудники многих секторов работают по восемь часов в день. Если предложение примут, трудовое время сократится примерно до шести часов. Учет рабочего времени осложнит все вопросы, связанные с оплатой труда. Конечно, это решаемый вопрос, но он привнесет ненужную бюрократию и составление новых документов. В российской истории уже существовала такая шестидневная рабочая неделя — в годы Великой Отечественной войны. Но это было связано с более явной угрозой и фактором внешней агрессии. Сейчас нет смысла использовать подобную меру увеличения объемов производства.

5 Что россияне думают о шестидневке Телеканал «360» провел опрос в Telegram-канале. Аудитории нужно было ответить на вопрос: «На ваш взгляд, сколько должно быть рабочих дней?» Большинство респондентов (62,8%), как и предполагалось, привыкли к традиционной пятидневке. Многие (26,4%) заявили, что не против работать по четыре дня в неделю. Менее 10% опрошенных настолько любят свою работу, что хотели бы появляться там каждый день. Телеканал «360»