22 мая 2023, 16:28
😓 Инициатива не от большого ума. Шестидневную рабочую неделю признали бессмысленной
Профессор Сафонов: россияне не поддержат инициативу о шестидневной рабочей неделе
- 01Шестидневка от «Аванти»
- 02Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований: бессмысленное предложение
- 03Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве России: экономически невыгодно
- 04Александр Щербаков, заместитель завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС: нет очевидных причин что-то менять
- 05Что россияне думают о шестидневке
После недавних предложений о четырехдневной рабочей неделе россиян призвали спуститься с небес на землю. В Министерство труда и социальной защиты поступил запрос на введение шестидневки. Как аргументировали свое решение авторы инициативы и чем она плоха — в материале «360».
Шестидневка от «Аванти»
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с предложением ввести в России шестидневку, сообщили «Известия».
По мнению авторов инициативы, увеличение продолжительности рабочей недели позволит повысить прочность экономики. Кроме того, благодаря этому страна достигнет технологического и промышленного прорыва.
Такая практика, подчеркнули авторы предложения, есть в ряде азиатских и европейских стран. В Непале и Иране установлены шестидневные рабочие недели, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов за семь дней.
В конце марта этого года в одном из комитетов Госдумы рассматривали предложение ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что это нецелесообразно.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований: бессмысленное предложение
Инициатива не от большого ума
Шестидневная рабочая неделя на сегодня не нужна в стране. Но возникает вопрос: откуда пришла идея увеличить количество часов труда? Скорее всего, это относится к загруженным предприятиям, где мало работников.
В основном мы говорим об авиа- и машиностроении, а также об оборонных организациях. Они действительно работают в три смены без выходных и нуждаются в пополнении рабочей силы.
Но во всех остальных сферах экономики таких проблем нет. Оборонный сектор давно работает по шесть или по семь дней в неделю, в других областях такое предложение просто-напросто не нужно.
Изобребретают колесо
В некоторых государственных структурах, где действительно работают с большой нагрузкой, не связанных с обороной, могу отметить финансовый сектор. Там существует практика сверхурочных выплат за переработанные часы, что, по сути, можно назвать аналогом шестидневки. В этом случае я не понимаю, зачем выдвигать такую инициативу.
России шестидневка не нужна, а там, где она необходима, давно все ввели. Объявлять какие-то новые рабочие режимы для всей страны, по-моему, довольно глупо, и делается это не от большого ума.
Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве России: экономически невыгодно
Экономический взгляд на предложение
Такого рода заявления не просчитаны с экономической точки зрения. Необходимо принимать во внимание, когда кто-либо обращается к экономическим аргументам. Например, рост санкций и их упадок.
Надо не забывать, что экономические санкции в первую очередь повлияли на ограничение нашего экспорта. Соответственно, чтобы вводить шестидневку в санкционных отраслях, нужно иметь представление о том, куда и кому эту продукцию можно будет продать.
Если у авторов инициативы есть ответ на этот вопрос, тогда потенциально можно было бы ввести шестидневную рабочую неделю. Существует также обратная ситуация: есть избыток продукции, а сбыть его некуда.
Поэтому, по статистике, более миллиона человек находятся в режиме неполного рабочего времени, а работодатель не может их чем-то занять.
Главные нюансы
Даже если они сейчас попытаются реализовать эту идею, нужно ответить на главный вопрос: куда внутри страны продавать дополнительные товары и услуги?
У нас существует проблема падения реальных доходов населения, люди отказываются от многого в режиме экономии. Поэтому рынок сбыта как таковой отсутствует — есть проблемы с экспортом и внутренним производством.
Авторы предложения, видимо, не очень хорошо себе представляют, что такое рычаг или драйв для наращивания производства продукции.
Также не стоит забывать о юридической составляющей. Чтобы ввести шестидневную рабочую неделю, нужно переписать законодательство.
Пятидневка у нас национальное достояние с 1917 года. Вряд ли кто-то из россиян поддержит такого рода инициативу.
В условиях дефицита кадров в стране любой работодатель, который попытается увеличить нагрузку на человека без прибавки ему зарплаты, будет иметь риски потери работника. Поэтому, думаю, эта инициатива не будет иметь никакого продолжения.
Александр Щербаков, заместитель завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС: нет очевидных причин что-то менять
Подводные камни шестидневки
Явных и очевидных причин, чтобы повсеместно вводить шестидневную рабочую неделю, я не наблюдаю. Для большинства предприятий и отраслей, где давно укоренилась пятидневка, нет смысла что-то менять.
Если они все-таки что-то предпримут, это может вызвать организационные сложности.
Шестидневная рабочая неделя предполагает сокращение продолжительности рабочего дня. В пятидневку у нас по традиции сотрудники многих секторов работают по восемь часов в день. Если предложение примут, трудовое время сократится примерно до шести часов.
Учет рабочего времени осложнит все вопросы, связанные с оплатой труда. Конечно, это решаемый вопрос, но он привнесет ненужную бюрократию и составление новых документов.
В российской истории уже существовала такая шестидневная рабочая неделя — в годы Великой Отечественной войны. Но это было связано с более явной угрозой и фактором внешней агрессии. Сейчас нет смысла использовать подобную меру увеличения объемов производства.
Что россияне думают о шестидневке
Телеканал «360» провел опрос в Telegram-канале. Аудитории нужно было ответить на вопрос: «На ваш взгляд, сколько должно быть рабочих дней?»
Большинство респондентов (62,8%), как и предполагалось, привыкли к традиционной пятидневке. Многие (26,4%) заявили, что не против работать по четыре дня в неделю. Менее 10% опрошенных настолько любят свою работу, что хотели бы появляться там каждый день.
Минтруд РФ
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