30 марта 2023, 08:39
Россияне поддержали идею сокращения рабочего дня в пятницу до обеда
SuperJob: лишь 16% россиян не согласились работать в пятницу до обеда
Большинство жителей России поддержали идею сокращения рабочего дня в пятницу до обеда. Только 16% сотрудников не согласились с сокращением рабочей недели до 36 часов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Большинство работников (77%) поддержали инициативу комитета Госдумы сократить пребывание в офисе и на производстве в пятницу до обеда.
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При этом согласившиеся респонденты женского пола преобладали над мужской половиной опрошенных — 80% против 75%. 77% сотрудниц выразили уверенность, что будут успевать выполнять обычный объем работы за 36 часов в неделю.
Ранее профсоюзы назвали условие сокращения рабочей недели в России до 36 часов. Руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков поддержал идею Госдумы работать по пятницам до обеда.
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