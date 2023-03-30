Общество 30 марта 2023, 08:39 Россияне поддержали идею сокращения рабочего дня в пятницу до обеда SuperJob: лишь 16% россиян не согласились работать в пятницу до обеда РИА «Новости»

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Большинство жителей России поддержали идею сокращения рабочего дня в пятницу до обеда. Только 16% сотрудников не согласились с сокращением рабочей недели до 36 часов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Большинство работников (77%) поддержали инициативу комитета Госдумы сократить пребывание в офисе и на производстве в пятницу до обеда.

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При этом согласившиеся респонденты женского пола преобладали над мужской половиной опрошенных — 80% против 75%. 77% сотрудниц выразили уверенность, что будут успевать выполнять обычный объем работы за 36 часов в неделю.

Ранее профсоюзы назвали условие сокращения рабочей недели в России до 36 часов. Руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков поддержал идею Госдумы работать по пятницам до обеда.