Эксклюзив 19 июля 2023, 14:43 «Есть большие риски». В Госдуме раскритиковали идею использования маткапитала для инвестиций Депутат Бессараб выступила против использования маткапитала для инвестиций РИА «Новости»

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В Госдуме предложили расширить возможности материнского капитала. Одним из способов использования выплаты могут стать инвестиции. Однако член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против такого предложения. В беседе с «360» депутат рассказала о рисках, которые несет очередная идея.

О новых вариантах реализации материнского капитала в Госдуме заговорили еще в июне. Сейчас же председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил инвестировать выплату в российские предприятия. По его мнению, такой вариант убережет деньги от инфляции и приумножит средства семьи.

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Но Светлана Бессараб заявила, что не видит никаких преференций в принятии этой нормы. По ее словам, такая идея несет серьезные риски. Парламентарий напомнила, что инфляция здесь не имеет значения.

«Если семья уже получила, но не воспользовалась материнским капиталом, то его будут индексировать каждый год. Это не значит, что если ребенок родился, то господдержку тут же нужно получить. Нет. Ее можно забрать и на следующий год после рождения. Тогда пройдет индексация выплаты, причем на реальное, а не на прогнозное значение инфляции. Есть точная гарантия повышения этой суммы ежегодно», — объяснила Бессараб.

Депутат уточнила, что если же родители решили забрать маткапитал, то он сразу переходит им. В остальном реализовать государственную поддержку достаточно просто, кроме варианта, который признан мошенническим.

«За исключением получения материнского капитала наличными. Поэтому любая норма об инвестиционном вопросе имеет большие риски. Потому что семья может просто потерять деньги, которые изначально нацелены на поддержку родителей и рожденных детей. Я категорически против такого расширения перечня по реализации выплаты. Это может повлечь потерю вложений или процентов инвестиционного дохода», — обосновала свое мнение Бессараб.

Партия ЛДПР уже подготовила законопроект, который предлагает направить маткапитал на инвестиции в российские предприятия, сообщил ТАСС. По словам самого Слуцкого, так семья сохранит и приумножит средства за счет налогового вычета. Он указал, что документ предусматривает страхование, поэтому родители смогут получить первоначальную сумму пособия.

Ранее в Госдуме предлагали использовать материнский капитал в качестве банковского вклада. С этой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, такой вариант позволит снизить риск потери доходов семей и индексировать их в последующие годы.