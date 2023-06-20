Общество 20 июня 2023, 08:30 Новый способ использования маткапитала предложили ввести в России «Известия»: маткапитал предложили разрешить использовать в качестве банковского вклада РИА «Новости»

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Еще одну возможность для использования материнского капитала предложили ввести для россиян. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, эти средства можно было бы использовать в качестве банковского вклада, сообщила газета «Известия».

Предложение она направила в правительство на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В обращении Лантратова указала, что часть получателей маткапитала не находит подходящего для себя варианта для распоряжения средствами целевым образом.

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По итогу это вызывает необходимость дополнительных затрат на их индексацию. Только по итогам 2022 года на индексацию, по данным депутата, потратили около 96,2 миллиарда рублей.

Парламентарий отметила, что на фоне этого кажется целесообразным дать семьям возможность размещать средства маткапитала на депозиты сроком на пять лет с возможностью продления в аккредитованных Социальным фондом и Минфином финансовых институтах.

Лантратова подчеркнула, что одобрение этого предложения позволит нивелировать снижение денежных доходов для семей и индексировать их в последующие годы. Еще один плюс — в экономии десятков миллиардов рублей для государства, которые пока требуется направлять на индексации. Для банковского сектора это тоже станет фактором, который положительно скажется на его устойчивости, заключила парламентарий.