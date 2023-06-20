Эксклюзив 20 июня 2023, 13:48 Названы выгоды использования маткапитала в качестве вклада в банки Депутат Лантратова: вложение маткапитала в банки выгодно россиянам и власти РИА «Новости»

Читать 360tv в

Использование материнского капитала в качестве банковских вкладов позволит родителям снимать дивиденды, а государству — отказаться от индексации выплат. Об этом в беседе с «360» заявила автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что по данным Социального фонда пятая часть материнского капитала сегодня не используется, так как семьи не могут распорядиться деньгами целевым способом. В результате на индексацию выплат только в прошлом году потратили более 96 миллиардов рублей.

Реклама

«Постоянно получаю обращения от людей, которые не могут найти подходящие цели для использования материнского капитала — из представленных возможностей. Ни одна их семьям не подходит. При этом государство тратит большие средства на его ежегодную индексацию. То есть получается, что такая ситуация невыгодна никому — ни людям, ни государству», — заявила Лантратова.

Депутат добавила, что уже выступала с рядом предложений по расширению возможностей использования материнского капитала. Но поддержки своим идеям не нашла. Поэтому она выступила за то, что деньги могут пойти на пользу банкам, а не увеличиваться за счет бюджета Социального фонда.

«Государство сэкономит, а многодетные семьи смогут получить дополнительный доход, который будет для них хорошей поддержкой», — пояснила Лантратова.

Она подчеркнула, что в своей инициативе предложила хранить средства материнского капитала только в банках, имеющих аккредитацию Социального фонда и Минфина под процент фактической инфляции. При это россияне могут сделать выбор и оставить деньги без движения.

«Но переводя их в обычный банк, человек сможет рассчитывать на ежегодные проценты по вкладу. Снимать в конце года, тысяч 50 и покупать на них школьную форму, учебники, велосипед ребенку — все, что надо семье конкретно сейчас», — заявила депутат.

Лантратова добавила, что деньги сразу начнут работать на семью. При этом опасения того, что средства из банка могут пропасть в случае банкротства, несостоятельны, потому что все вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы.

Свое предложение о размещении средств материнского капитала на банковских вкладах первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей социальный сектор.