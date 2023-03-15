Эксклюзив 15 марта 2023, 14:35 «Еще не понимает, что об него вытрут ноги». Россияне пожалели Назарова за отработку «повестки» 😡 Россияне пожалели актера Назарова за попытку продолжать оскорблять соотечественников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уехавший во Францию актер Дмитрий Назаров раскритиковал соотечественников, назвав их поверхностными. По оценке беглого артиста, в россиянах нет ничего «глубинного», а его коллеги по цеху пытаются это исправить. Читатели «360» прокомментировали забугорные нападки звезды сериала «Кухня» и дали ему несколько советов.

Своей оценкой жителей России Назаров поделился в интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Чтобы проиллюстрировать тезис о «поверхностности» русских, он привел пример с телевидением. По мнению актера, если зрителям скажут, что «во Франции по утрам едят младенцев», то они обязательно поверят.

Реклама

«Это очень поверхностный народ, глубинного в нем нет ничего», — заявил Назаров.

В ответ Гордеева* напомнила, что он говорит о своих зрителях. Назаров пояснил, что для этого и нужна профессия артиста: чтобы превратить россиян «из поверхностных в глубинных».

Читатели «360» в комментариях к видео из интервью сделали вывод, что народный артист в очередной раз продемонстрировал свою истинную натуру: сбежав из России, полил соотечественников грязью. Делать это из-за бугра, вероятно, легко и приятно, заметили пользователи.

По мнению подписчиков, Назаров выглядит обиженным. Некоторым его даже стало жаль.

«Жалко дядьку! К сожалению, мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один…» — констатировал читатель.

Другой участник обсуждения поинтересовался, как же Назарову удавалось жить среди россиян, улыбаться и общаться с ними.

«Мы же „поверхностные“. Как низко ты пал…» — с иронией заметил он.

Были и те, кто призвал лишить артиста гражданства, чтобы он жил там, где хочет, где народ «более глубинный».

Назаров — очередной паяц и лицедей, изображающий из себя «совесть нации», вот только с нацией ему не повезло… Но ничего. Теперь он легко найдет себе новую родину, которая сделает его богатым и знаменитым. читатели «360»

По словам еще одного подписчика, Назаров не понимает, что россиянам в целом все равно на завтрак французов. Возможно, это могут обсудить пенсионерки на лавочке, но не более, подчеркнул читатель.

«Жаль мне его. Накосячил, теперь ищет способ оправдаться. Детский сад. Пытается сам себя убедить, что прав. Да и не он один. А душонка-то тоскует по родине. Там он на фиг не нужен будет через год. Это пока интервью дает. На волне, так сказать. Потом об него ноги будут вытирать», — добавил комментатор.

Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой / РИА «Новости»

Часть пользователей обратили внимание, что подобным образом ведет себя не только Назаров, но и многие другие уехавшие из страны артисты.

«Всю жизнь прожили в России, теперь разъехались и оттуда тявкают. Что же раньше молчали, пока строили особняки да мешки деньгами набивали? Все устраивало? Да потому что за границей вам больше ни за что не заплатят, кроме как хаять Россию», — отметила подписчица.

В комментариях также предложили просто не вспоминать Назарова: если ему так хочется, пусть и дальше отрабатывает «повестку», но в итоге больше всего он унижает только самого себя.

«Можно уехать жить, трудиться в любую страну, которая примет, но совсем не нужно поливать грязью и обзывать всех граждан России то недоумками, то голодранцами», — подытожили читатели.

Обсудить высказывание артиста можно в Суперчате «360» и в комментариях в нашем Telegram-канале.

* Екатерина Гордеева признана иноагентом в России.