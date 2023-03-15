Эксклюзив 15 марта 2023, 13:46 «Дальше Садового кольца Россию не видел». Народный артист Дмитрий Назаров оскорбил россиян Депутат Хамзаев: актер Назаров, говоря о россиянах, занимается критиканством чистой воды Актер Дмитрий Назаров в роли Гуревича в спектакле «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в постановке Уланбека Баялиева по пьесе Венедикта Ерофеева на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова

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Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров в интервью заявил, что русский народ «поверхностный», а «глубинного в нем нет ничего». Свое высказывание он аргументировал тем, что если россиянам скажут по ТВ, будто «во Франции едят младенцев», то они поверят. Член Общественной палаты, депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев в комментарии для «360» объяснил, чем вызвано такое поведение народного артиста, недавно блиставшего на сцене российских театров.

Далее — прямая речь.

В русском языке есть такое определение — чванство. По-другому можно назвать высокомерием. И все это происходит из ограниченности человека. Есть категория околоэлитарной прослойки, которая дальше Садового кольца Россию не видела и не знает.

Актер Дмитрий Назаров с супругой Ольгой на премьере фильма «Кухня. Последняя битва» в Москве, 2017 год / РИА «Новости»

Им кажется, что если человек не добился их высот, то он тупой. Если человек живет бедно, то он тупой.

Это и есть такая агрессивная буржуазная прослойка, которая трансформировалась потом в тоталитарно-либеральную.

В России много начитанных и грамотных людей в регионах. Вне зависимости от региона и уровня достатка. Когда Дмитрий Назаров позволяет себе такое чванство и отношение к людям, говоря про Францию и младенцев, он считает тупыми всех нас. Почему он так думает?

Тут, скорее всего, вопрос кроется в воспитании. Воспитанный и культурный человек не позволил бы такими словами обзывать общество, в котором он живет, которое его почитает даже. Это агрессивное и невежественное отношение к обществу с его стороны.

Нужно призывать к уважению, потому что эти слова от уважения очень далеки. Мы понимаем, что Россия должна защищать свой суверенитет. Он нас считает тупыми за что? Давайте перевернем его вопрос и зададим ему же. Нам не нужно защищать суверенитет? Тогда что нужно делать? Какой должен быть путь в его понимании? Лежать на боку и ничего не делать?

Есть критика, а есть критиканство. Надо уметь различать эти понятия. Вот это и есть критиканство чистой воды — уродливая форма критики. Оно не имеет никакого позитивного смысла, а лишь ставит перед собой задачу оскорбить общество.