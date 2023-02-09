Знаменитости 09 февраля 2023, 18:42 Сбежавший из России Назаров не сдержал эмоции, комментируя сообщения хейтеров в соцсетях Звезда сериала «Кухня» актер Назаров разгневался на подписчиков за злые комментарии РИА «Новости»

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Актер Дмитрий Назаров вновь подвергся нападкам из-за своей позиции по украинскому конфликту. В этот раз его раскритиковали за гастроли в Израиле.

Звезда «Кухни» написал на своих страницах в соцсетях, что даст концерты в Израиле — выступит там со своими стихами и романсами. Но не все подписчики оценили эту новость. Один из них назвал артиста «старым пердуном» и высказал радость, что Дмитрий «свалил».

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«Воздух чистый пошел!» — написал читатель.

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Именно этот комментарий особенно разозлил Назарова, поэтому он даже решился на ответ.

«Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас», — ответил в рифму Назаров.

Ранее актера вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова. Причиной стали отрицательные высказывания о спецоперации. После скандального ухода из театра артист стал грубить поклонникам. Некоторые СМИ написали, что чета перебралась жить во Францию.

Недавно Назаров опубликовал на YouTube-канале песню под названием «Боль одна». В ней он спел про то, что все в стране желают славы, от чего держава якобы идет набекрень.