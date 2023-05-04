Общество 04 мая 2023, 14:23 Эротическую фотосессию устроили на могиле Горшка в Петербурге Жена Горшка призвала подписать петицию о наказании осквернивших его могилу в Петербурге

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Компания молодых людей устроила посиделки на могиле лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева в Санкт-Петербурге. Молодые люди распивали алкоголь, а девушка позировала на фоне надгробного памятника полуобнаженной. Поклонники музыканта создали петицию с требованием привлечь хулиганов к ответственности. Вдова Горшка Ольга на своей странице во «ВКонтакте» призвала всех неравнодушных поддержать эту инициативу.

«Всех неравнодушных умоляю подписать петицию, я не позволю, чтобы это животное осталось безнаказанным», — написала Ольга Горшенева.

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Поклонница творчества Горшка Анастасия Капустина создала петицию с целью привлечь компанию молодых людей к ответственности. Автор документа напомнила, что хулиганы делали фотографии и снимали видео у могилы Горшенева, после чего все опубликовали в Сети.

По предварительным данным, полураздетой девушкой стала некая Алевтина Фальковски. Позже она закрыла доступ к своим социальным сетям. Капустина отметила, что действия молодых людей подпадают под статьи Уголовного кодекса и КоАП. Спустя несколько часов после создания петиции ее подписали более полутора тысяч человек. Они надеются, что правоохранительные органы заинтересуются случившимся, установят виновных и накажут их в соответствии с действующим законодательством.

В конце марта Ольга Горшенева заявила, что сериал «Король и Шут» опорочил память музыканта. Сценарист Дмитрий Лемешев ответил, что создатели картины ничего не придумывали и ни в чем не соврали.