Эксклюзив 26 марта 2023, 15:33 «Мы не врали». Сценарист сериала «Король и Шут» ответил на претензии вдовы Горшка Сценарист сериала «Король и Шут» Лемешев: создатели бережно отнеслись к истории Горшка Кинопоиск

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Создатели сериала «Король и Шут» бережно отнеслись к истории фронтмена группы Михаила Горшенева, рассказал «360» сценарист картины Дмитрий Лемешев. Так он ответил на слова вдовы Горшка, которая раскритиковала ленту.

Мнение вдовы учитывали

По словам собеседника «360», он лично ездил в Санкт-Петербург и встречался с вдовой Горшка Ольгой Горшеневой. Она сама рассказала историю знакомства с фронтменом группы.

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«Саму сцену встречи с Ольгой она сама нам рассказывала и сама же очень аккуратно сказала, что Миша (Горшенев — прим. ред.) был, наверное, под какими-то веществами. У меня просто это даже записано на аудио. Мне в этом плане проще — я открываю — „Вот, смотрите, вы говорили“. У меня нет такого, что я тут что-то выдумал», — отметил сценарист.

Он добавил, что история о том, как Горшок посадил супругу в машину, а потом ушел и забыл про нее — правда. Лемешев подчеркнул, что у Ольги Горшеневой может быть свой взгляд на этот эпизод, но он действительно был.

«Дело в том, что сейчас вышла пятая серия, а до этого, как мы прекрасно знаем, у Миши была другая жена и другая жизнь, скажем так, с серьезной, действительно, зависимостью. Еще раз повторяю — мы даже еще не очень-то сильно спекулировали на этой теме», — объяснил ситуацию Лемешев.

Он предположил, что женщина могла воспринимать день знакомства иначе — другое солнце, другие дома и окружающие предметы. Но создатели сериала никого не скомпрометировали — все относились к истории Горшка очень бережно.

Светлый образ не удался

По мнению Дмитрия Лемешева, Ольге Горшеневой хотелось увидеть образ ее супруга максимально светлым.

«Правда, непонятно, как он умер, будучи просто светлым. Мы все прекрасно знаем, что там серьезная зависимость помогла ему уйти раньше», — отметил сценарист.

Он рассказал, что в этом смысле Горшка можно сравнить с Владимиром Высоцким, который тоже боролся с зависимостью.

«Да, серия получилась тяжелая — все, что я могу сказать. Ее я понимаю, но мы не врали. Конечно, она с точки зрения бывшей жены хотела более светлого образа. Мы все прекрасно понимаем, что когда человек уходит, мы вообще даже начинаем помнить хорошее, а не плохое, которое случалось <…> Если что-то получилось — мы, наверное, просим прощения, но мы же все-таки по-другому смотрим на это, мы же не видели, не были там», — подчеркнул собеседник «360».

Дмитрий Лемешев добавил, что именно Ольга Горшенева «сохранила» для лидера «Короля и Шута» четыре-пять лет жизни. По его мнению, если бы не супруга, Горшок однозначно бы «сгорел».

«Когда мы читаем книгу, мы каждый представляем по-своему и персонажа, и объекты, и все что угодно. В этом плане — диктат картинки. Мы вот так сняли, так получилось», — резюмировал сценарист сериала.

Днем 26 марта Ольга Горшенева заявила, что картина «Король и Шут» опорочила память ее супруга. По ее словам, создатели сериала «гиперболизировали слабости» Горшка.