Знаменитости 26 марта 2023, 14:41 Вдова Горшка заявила, что сериал «Король и Шут» опорочил память ее мужа Вдова Горшка Ольга Горшенева назвала сериал «Король и Шут» порочащем память музыканта Кинопоиск

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Недавно вышедший сериал «Король и Шут» порочит память музыканта и лидера одноименной группы Михаила Горшенева, заявила его вдова Ольга. На своей странице во «ВКонтакте» она написала, что создатели картины неверно расставили акценты и представили ее мужа совершенно в ином свете.

Ольша Горшенева отметила, что друзья и поклонники завалили ее вопросами после выхода сериала. Она подчеркнула, что происходящее очень болезненно для нее и ее детей. По словам вдовы музыканта, многие, кто его знал и дружил с ним, оказались в недоумении — спродюсированный образ совершенно не соответствует действительности.

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«Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», — подчеркнула Ольга.

Она добавила, что режиссер при создании картины руководствовался мнением «двух людей», вместо этого ему бы следовало изучить биографию фронтмена группы глубже. Вдова Горшка объяснила, что создатели картины будто бы специально «гиперболизировали слабости» и представили ее супруга «антагонистом».

Премьера состоялась в начале марта на «Кинопоиске». В первый же день «Король и Шут» стал рекордсменом платформы по количеству просмотров.