Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил прекратить блокировать Twitter в России. Такую инициативу парламентарий высказал на фоне сообщений о том, что эта соцсеть сняла ограничения с официальных аккаунтов российских ведомств. Кроме того, Илон Маск накануне не стал удалять пост зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева. «360» узнал у общественных деятелей и читателей, что они думают по поводу гипотетической разблокировки Twitter.

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Зачем нам эти средства массовой дезинформации?

Профессор Института бизнеса и делового администрирования, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов:

Как известно, в Китае нет и никогда не было доступа к таким вещам, как YouTube, Facebook* и другим аналогичного рода средствам массовой дезинформации.

Возникает такой вопрос: почему при этом в Китае самый быстрый экономический рост? Нет ли здесь какой-то глубокой взаимосвязи? Может быть, дело в том, что население КНР не отравляется средствами массовой дезинформации и поэтому нормально работает? Вопрос, конечно, полуриторический.

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[Я думаю], нам не нужны эти твиттеры с точки зрения коммуникации. Однозначно, что Twitter и другие соцсети используются для дезинформации, для расшатывания населения России, для того, чтобы сформировать сотни тысяч беженцев, так называемых релокантов, — то, что мы видели и в феврале–марте, и в октябре–ноябре прошлого года.

Поэтому возвращение Twitter, так же как возвращение Facebook* или других средств массовой дезинформации, — еще один удар по населению России, а нам все-таки работать надо, а не напрасные удары по себе провоцировать.