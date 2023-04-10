10 апреля 2023, 19:36
Думы о Twitter. Нужно ли разблокировать иностранные соцсети в России
Общественный деятель Михайлов: нужно разблокировать все соцсети, которые недоступны в РФ
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил прекратить блокировать Twitter в России. Такую инициативу парламентарий высказал на фоне сообщений о том, что эта соцсеть сняла ограничения с официальных аккаунтов российских ведомств. Кроме того, Илон Маск накануне не стал удалять пост зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева. «360» узнал у общественных деятелей и читателей, что они думают по поводу гипотетической разблокировки Twitter.
Зачем нам эти средства массовой дезинформации?
Профессор Института бизнеса и делового администрирования, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов:
Как известно, в Китае нет и никогда не было доступа к таким вещам, как YouTube, Facebook* и другим аналогичного рода средствам массовой дезинформации.
Возникает такой вопрос: почему при этом в Китае самый быстрый экономический рост? Нет ли здесь какой-то глубокой взаимосвязи? Может быть, дело в том, что население КНР не отравляется средствами массовой дезинформации и поэтому нормально работает? Вопрос, конечно, полуриторический.
[Я думаю], нам не нужны эти твиттеры с точки зрения коммуникации. Однозначно, что Twitter и другие соцсети используются для дезинформации, для расшатывания населения России, для того, чтобы сформировать сотни тысяч беженцев, так называемых релокантов, — то, что мы видели и в феврале–марте, и в октябре–ноябре прошлого года.
Поэтому возвращение Twitter, так же как возвращение Facebook* или других средств массовой дезинформации, — еще один удар по населению России, а нам все-таки работать надо, а не напрасные удары по себе провоцировать.
Вопрос безопасности
Правозащитник Александр Ионов:
Думаю, рано или поздно все социальные сети в России будут разблокированы. [Однако сейчас] проблема в том, что эти сети собирали данные, распространяли [ложную] информацию, призывали россиян выйти на несогласованные акции протеста и, по сути, шпионили за людьми, нарушая свое же пользовательское соглашение.
Поэтому вопрос их деятельности [лежит больше в плоскости информационной безопасности], нежели просто блокировки или разблокировки аккаунтов наших министерств и ведомств.
Надо вернуться на информационное поле боя
Общественный деятель Андрей Ковалев:
Я поддерживаю разблокировку социальной сети Twitter, поддерживаю и разблокировку Instagram** и Facebook*, [поддержу и возвращение] TikTok.
Да, там много украинской пропаганды. Но из-за того, что мы оттуда ушли, у нас теперь нет возможности им возразить, разоблачить их ложь и фейки. Мы ушли с поля информационного боя. Надо возвращаться в эти социальные сети и активно бороться за правду, что я и делаю сейчас — в [социальных сетях] Telegram, VK, «Одноклассники».
Взвесить рационально
Член Общественной палаты, российский политический деятель, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев:
Пусть они сначала свой шаг сделают, а мы уже решим. Вот когда они предпримут реальные шаги, вот тогда можно и взвесить рационально, стоит ли разблокировать Twitter.
Если рассмотреть этот вопрос рационально, то Twitter — платформа информационная, на которой можно защищать свою позицию, высказывать, говорить, общаться с международной аудиторией, — для нас это важно.
Считаю, что с учетом той агрессивной формы русофобии, которую Вашингтон навязывает всем в надоедливой форме, любая нормальная, адекватная платформа, которая не душит, а дает возможность справедливо высказывать свою позицию, должна идти в зачет.
Дадим человеку право выбора
Общественный деятель Владимир Михайлов:
Граждане России только выиграют при разблокировке социальной сети Twitter. Я считаю, что необходимо разблокировать все соцсети, которые недоступны без использования вспомогательных средств, такие как Instagram**, Facebook*.
Генри Форд совершил ошибку, считая, что черный автомобиль всегда будет востребован. На сегодня черных автомобилей осталось немного, а на дорогах присутствуют все цвета. Так и с социальными сетями. Кому-то нравится «ВКонтакте», кому-то — «Одноклассники», есть те, кому нравится Instagram** или Twitter.
Давайте дадим человеку право выбора! А он сам определится, какую социальную сеть использовать.
Когда-то у нас была страшнейшая цензура СМИ и была одна газета «Правда». Но когда сделали замеры, оказалось, что 40–60% граждан СССР слушали «Голос Америки» (радиостанция внесена в реестр СМИ-иноагентов — прим. ред.).
Кому нужны были такие ограничения? Человек все равно найдет нужную ему информацию. Сегодня пытаться что-то запретить невозможно. Запретят интернет — значит, люди будут устанавливать себе тарелки и получать сигнал со спутника.
Одними запретами нельзя решить эти вопросы. То, что угрожает здоровью, либо то, что нарушает законодательство России, нужно контролировать, а касательно остальных сфер — люди сами вправе выбирать. Если будет высокий спрос [на ту или иную] социальную сеть, то она будет популярна, а если она неинтересна людям, она не будет никому нужна. Именно поэтому не надо запрещать что-то искусственно.
Глас народа
«360» провел опрос в своем Telegram-канале. Читателям задали вопрос, стоит ли разблокировать Twitter, и предоставили на выбор три варианта ответа.
Как оказалось, большинство выступают за снятие запрета.
* Facebook — принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская.
Реклама
** Instagram — принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская.
Госдума РФ
Блокировки
Соцсети
Илон Маск
Реклама
Реклама