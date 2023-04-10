Мир

10 апреля 2023, 02:15

«Сами должны решать». Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева про Украину

Бизнесмен Маск на реакцию юзеров на пост Медведева ответил, что «люди сами должны решать»

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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал реакцию пользователей Twitter на пост зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по Украине. Предприниматель в соцсети написал, что люди сами должны принимать решения, читая новости.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя», — написал Маск в Twitter.

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Медведев разместил в соцсети публикацию на английском языке, в которой он обосновал, почему Украина никому не нужна и она исчезнет с карты мира. Пользователи Twitter набросились на владельца соцсети с упреками, что он не выполняет санкции и допускает на площадку российских политиков.

Такой же материал на русском языке зампредседателя Совбеза разместил в российской соцсети"ВКонтакте». Он подробно аргументировал, почему Украина не нужна ни якобы поддерживающим ее Европе и США, ни России, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии. Украина «с нацистской верхушкой» не нужна и самим гражданам, вредит им, подчеркнул Медведев.

Дмитрий Медведев

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Илон Маск

Украина

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