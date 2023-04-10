Мир 10 апреля 2023, 02:15 «Сами должны решать». Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева про Украину Бизнесмен Маск на реакцию юзеров на пост Медведева ответил, что «люди сами должны решать» YouTube

Читать 360tv в

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал реакцию пользователей Twitter на пост зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по Украине. Предприниматель в соцсети написал, что люди сами должны принимать решения, читая новости.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя», — написал Маск в Twitter.

Реклама

Медведев разместил в соцсети публикацию на английском языке, в которой он обосновал, почему Украина никому не нужна и она исчезнет с карты мира. Пользователи Twitter набросились на владельца соцсети с упреками, что он не выполняет санкции и допускает на площадку российских политиков.

Такой же материал на русском языке зампредседателя Совбеза разместил в российской соцсети"ВКонтакте». Он подробно аргументировал, почему Украина не нужна ни якобы поддерживающим ее Европе и США, ни России, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии. Украина «с нацистской верхушкой» не нужна и самим гражданам, вредит им, подчеркнул Медведев.