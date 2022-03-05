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    05 марта 2022, 22:37

    Полковник Владимир Жога погиб в Волновахе. Его запомнили порядочным, мужественным и добродушным человеком

    Полковник Владимир Жога погиб в Волновахе

    Валерия Шафирко

    Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога с позывным «Воха» погиб в Волновахе. Житель Донецка Виталий рассказал, что Жога был порядочным, мужественным и добродушным человеком.

    «Этот человек — последователь нашего знаменитого командира Моторолы. <…> Очень порядочный, очень мужественный, добродушный. Человек, который всячески защищал наше население, наших людей от варварства и зверств неонацистов», — рассказал Виталий «360».

    О смерти «Вохи» сообщил в своем Теlеgrаm-канале глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что командир погиб в Волновахе, когда обеспечивал выход мирных жителей из этого города.

    «Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“ гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха», — написал Пушилин.

    Разведчики «Спарты», словам главы республики, прикрывали эвакуацию гражданских лиц, по ним противник открыл огонь.