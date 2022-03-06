Командир батальона ДНР Владимир Жога посмертно получил звание Героя России. Указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно звания Героя Российской Федерации командиру батальона ДНР «Спарта» Владимиру Жоге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога с позывным «Воха» накануне погиб в Волновахе, когда помогал эвакуироваться мирным жителям города.

Как пояснил глава ДНР Денис Пушилин, разведчики «Спарты» прикрывали беженце от огня отрядов националистов.

Житель Донецка Виталий рассказал «360», что погибший военный был очень порядочным, мужественным и добродушным человеком, который делал все, чтобы защитить простых людей от зверств украинских карателей.