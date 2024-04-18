18 апреля 2024, 00:24
Дачникам проведут бесплатный газ до участка. Как это сделать
Юрист Крохин: несправедливость по отношению к СНТ в плане газификации устранили
Российское правительство расширило программу газификации на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Сети бесплатно проведут до границ участков, расположенных вблизи газифицированных поселений. Как это сделать — в материале «360».
Как оформить подключение садоводства к газу
Кабмин расширил программу газификации на СНТ по поручению президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Чтобы провести газ, на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявку о подключении может подать как собственник дачи, так и председатель СНТ.
«Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол — приложен к заявке о подключении», — сообщили в пресс-службе правительства.
Для подключения к газу нужно подать заявление Единому оператору газификации. Обращение можно оформить на портале «Госуслуги».
Можно ли провести газ в СНТ бесплатно
Согласно постановлению правительства, проведение газопровода до границ участка осуществляют бесплатно. В других случаях стоимость рассчитывается по индивидуальному проекту или тарифам конкретного региона.
Работы внутри участка всегда платные — их стоимость зависит от объема и необходимого оборудования. Газораспределительная организация укажет в договоре о подключении итоговую стоимость работ, порядок и сроки оплаты, объяснили на портале «Госуслуги».
Собственники, которые относятся к льготным категориям, могут получить денежную компенсацию расходов на газификацию жилого дома. Категории и суммы выплат каждый регион устанавливает отдельно. Подробную информацию можно получить в органах социальной защиты.
Что поменялось
Программа социальной газификации существует уже несколько лет. Если в населенных пунктах проведена магистральная труба, то соседние поселки, индивидуальное жилищное строительство и частный жилой фонд по льготной цене получали догазификацию своего земельного участка, напомнил в беседе с «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин.
«Но, к сожалению, садовые, огородные дачные товарищества, которые также были в этих населенных пунктах, которые попадали под эту социальную газификацию, не имели возможности подключиться к газу на льготных условия», — объяснил эксперт.
В рамках дачной амнистии индивидуальное жилье практически приравнивается к дачному, и наоборот.
«То есть нет ограничений с точки зрения круглогодичного проживания и с точки зрения статуса недвижимости», — пояснил юрист.
Однако до нововведений дома или улица, которые относятся к ИЖС, могли льготно подключиться к газу, а стародачные поселки, где на постоянно основе проживали в основном пенсионеры и ветераны, такой возможности не имели.
«И вот эта несправедливость была устранена решением правительства по указанию президента. На сегодняшний день в программу газификации льготно входят в том числе и дачные товарищества и СНТ. Вот, собственно, вся новость и ее положительные последствия», — заключил Крохин.
Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий льготы для газификации домов. Авторы инициативы предложили предоставить собственникам специальные сертификаты, компенсирующие затраты на подключение газового оборудования. Парламентарии считают, что после принятия законопроекта газификация станет более доступной.
Газ
Россия
Социальная газификация
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