Общество 18 апреля 2024, 00:24 Дачникам проведут бесплатный газ до участка. Как это сделать Юрист Крохин: несправедливость по отношению к СНТ в плане газификации устранили РИА «Новости»

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Российское правительство расширило программу газификации на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Сети бесплатно проведут до границ участков, расположенных вблизи газифицированных поселений. Как это сделать — в материале «360».

Как оформить подключение садоводства к газу

Кабмин расширил программу газификации на СНТ по поручению президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Чтобы провести газ, на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявку о подключении может подать как собственник дачи, так и председатель СНТ.

«Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол — приложен к заявке о подключении», — сообщили в пресс-службе правительства.

Для подключения к газу нужно подать заявление Единому оператору газификации. Обращение можно оформить на портале «Госуслуги».

РИА «Новости»

Можно ли провести газ в СНТ бесплатно

Согласно постановлению правительства, проведение газопровода до границ участка осуществляют бесплатно. В других случаях стоимость рассчитывается по индивидуальному проекту или тарифам конкретного региона.

Работы внутри участка всегда платные — их стоимость зависит от объема и необходимого оборудования. Газораспределительная организация укажет в договоре о подключении итоговую стоимость работ, порядок и сроки оплаты, объяснили на портале «Госуслуги».

Собственники, которые относятся к льготным категориям, могут получить денежную компенсацию расходов на газификацию жилого дома. Категории и суммы выплат каждый регион устанавливает отдельно. Подробную информацию можно получить в органах социальной защиты.

РИА «Новости»

Что поменялось

Программа социальной газификации существует уже несколько лет. Если в населенных пунктах проведена магистральная труба, то соседние поселки, индивидуальное жилищное строительство и частный жилой фонд по льготной цене получали догазификацию своего земельного участка, напомнил в беседе с «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин.

«Но, к сожалению, садовые, огородные дачные товарищества, которые также были в этих населенных пунктах, которые попадали под эту социальную газификацию, не имели возможности подключиться к газу на льготных условия», — объяснил эксперт.

РИА «Новости»

В рамках дачной амнистии индивидуальное жилье практически приравнивается к дачному, и наоборот.

«То есть нет ограничений с точки зрения круглогодичного проживания и с точки зрения статуса недвижимости», — пояснил юрист.

Однако до нововведений дома или улица, которые относятся к ИЖС, могли льготно подключиться к газу, а стародачные поселки, где на постоянно основе проживали в основном пенсионеры и ветераны, такой возможности не имели.

«И вот эта несправедливость была устранена решением правительства по указанию президента. На сегодняшний день в программу газификации льготно входят в том числе и дачные товарищества и СНТ. Вот, собственно, вся новость и ее положительные последствия», — заключил Крохин.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий льготы для газификации домов. Авторы инициативы предложили предоставить собственникам специальные сертификаты, компенсирующие затраты на подключение газового оборудования. Парламентарии считают, что после принятия законопроекта газификация станет более доступной.