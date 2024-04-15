Общество 15 апреля 2024, 10:59 Дополнительные льготы для газификации домов предложили ввести в РФ «Известия»: в Госдуме предложили выдавать сертификаты на газификацию домов Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Фракция ЛДПР подготовила законопроект, в рамках которого россиянам будут выдаваться сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили «Известия».

Подготовленный ко внесению в Госдуму проект предусматривает введение поправок в закон «О газоснабжении в РФ». Авторы инициативы отметили, что во многих регионах некоторым категориям граждан предоставляются компенсации затрат на газификацию, но зачастую получить их можно только уже после оплаты дорогостоящих услуг. Цена подключения газового оборудования варьируется от 70 тысяч до 400 тысяч рублей, указали авторы законопроекта.

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«Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента, программа стала бы доступна большему количеству граждан», — подчеркнули в пояснительной записке.

Ранее депутаты Заксобрания Краснодарского края предложили закрепить в Жилищном кодексе право получать вместо бумажных электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Законопроект внесли в Госдуму, инициативу поддержала комиссия по обеспечению жилищных прав граждан.