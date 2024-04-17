Общество 17 апреля 2024, 14:34 Программу социальной газификации расширили на СНТ РИА «Новости»

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Газовые сети начнут бесплатно проводить до границ земельных участков в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, соответствующий документ опубликовали на официальном сайте.

Для участия в программе социальной газификации владельцам участков следует оформить правоустанавливающие документы. Заявку может подать как собственник домовладения, так и председатель садоводческого товарищества.

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Для газификации также потребуется решение общего собрания членов СНТ — протокол встречи необходимо приложить к заявке о подключении.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий льготы для газификации домов. Авторы инициативы рекомендовали предоставить гражданам специальные сертификаты, компенсирующие затраты на подключение газового оборудования. По мнению парламентариев, после принятия законопроекта программа газификации станет более доступной.