Эксклюзив 24 июня 2023, 22:40 Второго Средневековья не будет. Очаги чумы нашли на границе России — но опасности нет Вирусолог Альтштейн: в России давно научились справляться с чумой Pixabay

Читать 360tv в

Более 130 природных очагов чумы обнаружили в близких к России и Китаю 17 регионах Монголии. Об этом сообщили в Национальном центре изучения зоонозных инфекций соседней страны. По данным ученых самая тяжелая ситуация наблюдается в районе Ховд, где за последние несколько десятков лет число заболевших превысило 30 человек, из которых 13 скончались. Роспотребнадзор объявил, что взял ситуацию в приграничных регионах под контроль. Но риск появления возбудителя страшного заболевания все равно остается.

Чума на фоне пандемии

В середине 2020 года, когда в мире продолжала бушевать пандемия коронавирусной инфекции в Кош-Агачском районе на плато Укок на юге Республики Алтай обнаружили возбудителей чумы. На этой территории провели срочную вакцинацию. Прививки поставили более 18 тысяч местных жителей. Специалисты местной противочумной станции уже выразили обеспокоенность, так как плато — туристическое место.

В 2020 году такие же возбудители обнаружились и в соседней Республике Тыва, на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов. В срочном порядке на территории зараженных районов провели барьерную дезинсекцию — обработку против постельных клопов и блох, являющихся переносчиками чумы. А также провели вакцинацию, как людей, так и домашнего скота. Вообще население республики ежегодно делает прививку от чумы.

В этом регионе распространены сурки, за которыми находятся браконьеры и которые, в свою очередь, переносят блох, от которых болезнь передается людям. Поэтому тувинцам, как и жителям Республики Алтай, настоятельно рекомендуют воздержаться от охоты на этих диких животных.

Чума чуме рознь

В первую очередь нужно понимать, что существует африканская чума, опасная для животных, и бубонная чума, которая убивает человека, — две совершенно разные болезни. Как пояснил «360» вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, их объединяет только общее название.

Африканская чума — это вирусное заболевание, которое опасно для свиней и другого домашнего скота, но для людей никакой угрозы не представляет. Против нее существует вакцина, а заразившихся животных обычно убивают и потом в обязательном порядке сжигают — от трупа другие животные тоже могут заразиться.

Возбудителем же бубонной чумы, опасной для людей, является вовсе не вирус, а бактерия — чумная палочка. Эта бактерия живет в латентной форме у сурков и крыс, человеку же передается через блох. То есть блоха кусает человека, и он заболевает. При бубонной чуме возбудитель попадает в подмышечные или паховые лимфоузлы, после чего происходит воспаление, интоксикация организма.

Как отметил Альтштейн, смертность от бубонной чумы высокая, но не повальная. Гораздо опаснее, если бубонная чума переходит в легочную форму — когда бактерия проникает в легкие и размножается там. В этом случае болезнь уже передается от человека к человеку через дыхательные пути.

От легочной формы бубонной чумы погибают от 90 до 100% заболевших. Если такая чума охватывает район, то это происходит тяжелейшая эпидемия — та самая, которая в Средние века закончилась вымиранием 2/3 населения Европы.

Сейчас люди уже не так беззащитны перед чумой, как в Средневековье. Во многих регионах России существуют противочумные станции, которые следят за состоянием популяции диких животных — в особенности, сурков и крыс. Против бубонной чумы существует не только вакцина, но и, поскольку это бактериальная инфекция, антибиотики, которые подавляют размножение бактерии в организме.

По словам Альтштейна, вероятность распространения бубонной чумы по всей России невысока — все-таки в современном мире научились бороться с распространением блох, против них есть множество различных средств. Однако если где-то зафиксируют случай легочной формы, то ситуация будет уже гораздо серьезнее: тут уже нужна вакцинация населения и строгие противоэпидемические мероприятия, вплоть до карантина.