Эксклюзив 20 марта 2024, 13:50 Репутационный кусь. Что грозит Кологривому за дебош в ресторане Общественник Ковалев: Кологривый может повторить судьбу Михаила Ефремова Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске за пьяный дебош в местном кафе, где звезда «Слова пацана», по словам очевидцев, приставал к официантке и подрался с охранниками. Чем «мелкое хулиганство», за которое молодой артист (кстати, женатый и с ребенком) может получить где-то 15 суток, отличается от волны «отмен» более маститых знаменитостей после «полуголой вечеринки»? «360» спросил у экспертов.

Драка с участием Никиты Кологривого: что произошло

Telegram-канал Baza сообщил, что актер Никита Кологривый в ночь на 19 марта, находясь в новосибирском ресторане Tangiers Lounge, начал приставать к сотруднице заведения, а когда та засопротивлялась, укусил за ногу. За девушку вступились охрана и посетители, дальше завязался старый добрый мордобой.

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«Кологривый подошел к хостес и лег к ней на колени. На вопрос, зачем он это сделал, Кологривый схватил ее за шею и начал насильственно склонять к поцелую, после чего получил отказ и сопротивление. В ответ на это Кологривый укусил хостес за ногу (после укуса осталась большая гематома)», — следует из заявления работников Tangiers Lounge, которое опубликовал Telegram-канал «Абзац».

Утром в среду артиста задержали в отеле. По данным СМИ, Кологривый должен был уезжать из Новосибирска в Москву, но сотрудники полиции «случайно» встретили его в лобби гостиницы и деликатно препроводили в отделение — разбираться. Туда актера подвез знакомый, без конвоя.

Для репутации Никиты Кологривого это, пожалуй, до сих пор самый заметный случай. Ранее скандальные заявления, которые молодой актер раздавал налево и направо — чаще всего о своем величии, уровне актерского мастерства коллег (как ныне живущих, так и покойных вроде Смоктуновского и Абдулова) — публика воспринимала соответственно.

Звезда нашумевшего «Слова пацана» вовсю использовал свой мемный потенциал, сочетая его с явной провокацией, дурного в этом не было почти ничего. Но теперь, кажется, случился перебор. Либо с алкоголем, либо с черным пиаром, либо с тем и другим.

Некоторые засомневались, что дебош в Новосибирске вообще был настоящий: в отеле, где останавливался актер, «360» поспешили заверить, что Кологривый все это время вел себя прилично. Агент артиста сообщил RT, что конфликт уладили с руководством бара.

Облико аморале?

Чем поведение Кологривого отличается от грандиозного скандала с известными и маститыми звездами, засветившими тела на вечеринке Насти Ивлеевой в конце декабря?

По мнению продюсера и члена экспертного Совета по культуре молодежного парламента при Госдуме Павла Рудченко, главное отличие в том, что коленца актера вполне попадают под определенные статьи кодекса административных правонарушений. Только за них Кологривый может получить не разрыв контрактов и вычеркивание из проектов, а 15 суток. Или заплатит штраф от 500 до 1000 рублей.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

«Пользуясь инструментами черного пиара, звезды должны задумываться о последствиях, о влиянии поведения на поколение, думать не только о своей выгоде, гонорарах и заработке, но и о культурной нагрузке. Я противник позиции, что для пиара все средства хороши. Зарабатывать на наших людях, на концертах, на рекламных контрактах они все горазды, а как вести себя подобающим образом — многие начинают уступать», — пожаловался Рудченко.

Продюсер заметил, что российскому обществу не хватает артистов, относящихся с настоящим пониманием к важности своей профессии и ее воздействия на окружающих.

Я не могу представить поколение артистов советского прошлого, как Иосиф Кобзон или Лев Лещенко, — за ними никто не припомнит подобных историй. На таких артистов нужно равняться. Павел Рудченко

Общественный деятель Андрей Ковалев допустил в разговоре с «360», что Никита Кологривый может повторить судьбу другого артиста-скандалиста — Михаила Ефремова.

«Этот пьяный дебош добавил красок его поведению. Чтобы не повторить судьбу Ефремова и никого не убить, надо бы года на три на зону, строгого режима. Это отрезвит, пойдет на пользу, заставит взглянуть на свое поведение с другой стороны», — заявил Ковалев.

Общественный деятель, юрист Антон Прохоров в беседе с «360» попытался ответить на вопрос, почему звезде «Слова пацана» общественность прощает больше, чем вошедшим «не в ту дверь» звездам вроде Киркорова или Лолиты.

«Все просто! Его почти никто и не знает. Я сам потратил пару минут поисков в гугле, чтобы узнать, кто он такой. Одно дело — лица, которые ты видишь каждый день по телевизору, начиная со времен СССР. Эти их выходки в предпенсионном возрасте выглядят как предательство. Другое дело — молодой актер. Да, конечно, нужно судить поступки по уголовной или административной статье, как любое дебоширство и пьяные выходки. Но не стоит надеяться, что это как-то всколыхнет общественность», — отметил эксперт.

Тем временем у отделения полиции в Новосибирске, откуда уже увезли Кологривого («в неизвестном направлении»), собрались молодые фанаты. СМИ пишут, что задержанного отправили в спецприемник, где он будет дожидаться судебного заседания.

Может, общественности скорее нужно бы «всколыхнуться» именно по такому поводу? Ведь среднестатистический подросток может интересоваться участниками ивлеевского шабаша значительно меньше, чем актерами из популярных сериалов.