06 марта 2024, 14:07
Клуб «Мутабор» сменил название после вечеринки Ивлеевой
Клуб «Мутабор» сменил название на Arma после голой вечеринки блогера Ивлеевой
Московский клуб «Мутабор» переименовали спустя 2,5 месяца после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщили в Telegram-канале заведения.
«Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти!» — говорится в сообщении.
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«Мутабор» пока не работает из-за выявленных нарушений санитарных норм. Владельцам не удалось в суде оспорить приостановку деятельности заведения.
Собственники решили сменить название клуба на Arma, чтобы оно больше не ассоциировалось со скандальной вечеринкой.
«Пять лет назад впервые прозвучало эксцентрическое „Я превращусь“», — напомнили представители клуба, как появился «Мутабор».
Ивлеева устроила в клубе вечеринку для звезд в конце декабря. Гости должны были прийти в максимально обнаженном виде. После появления в соцсетях фотографий с мероприятия последовала волна негодования со стороны общественных деятелей и депутатов. На следующий день в заведение пришли силовики с обысками.
Отдых
Анастасия Ивлеева
Москва
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