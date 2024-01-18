Знаменитости 18 января 2024, 22:29 Янковский решил «уколоть» раскритиковавшего актеров Кологривого Янковский ответил Кологривому после критики коллег из «Слово пацана» РИА «Новости»

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Актер Филипп Янковский упомянул Никиту Кологривого, который выступал с критикой в адрес коллег, на премьере фильма «Прелесть» в кинотеатре «Художественный». Янковского процитировало издание Woman.ru.

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», — сказал он.

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После слов Янковского в зале раздались аплодисменты. Затем актер отметил, что ему повезло сниматься у режиссера Андрея Тарковского в фильме «Зеркало».

«Там была очень высокая культура съемки, к которой нам всем надо по возможности и таланту идти», — добавил артист.

В начале января Никита Кологривый раскритиковал работу актеров «Слова пацана», отметив, что не стал смотреть сериал из-за своих коллег. По словам артиста, ему легко было играть роль Кащея, ведь он вырос в таких местах в отличие от Ивана Янковского.

Накануне телеканал НТВ опроверг отмену показа сериала «Слово пацана». Как заявили в пресс-службе канала, телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова запланирована на весну.