Общество 20 ноября 2023, 17:03 От спасения заложников до «Зимней вишни». Чем запомнился Аман Тулеев Экс-омбудсмен Кислицын: Тулеев мог разговаривать с людьми на понятном им языке РИА «Новости»

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Умер бывший руководитель Кузбасса Аман Тулеев. Политик был противоречивой фигурой: он запомнился россиянам как критик власти, переговорщик с террористами, бесстрашно обменявшийся местом с маленькой заложницей, хороший хозяйственник, но вместе с тем как руководитель, проспавший нарушения в ТЦ «Зимняя вишня» и избежавший всякой ответственности за это.

Умер Аман Тулеев

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область 21 год — с 1997-го по 2018-й. Губернатор подал в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», за два года до истечения своих полномочий, и занял пост ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

РИА «Новости»

В мае Тулееву исполнилось 79 лет. У него остались жена, сын, три внука, две внучки и один правнук. Известно, что чиновник тяжело болел и перенес несколько сложных операций на позвоночнике, которые проводили медики из России и Германии. Прощание состоится в Музыкальном театре Кузбасса 22 ноября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина были прекрасные личные отношения с Тулеевым — им приходилось общаться в самых разных, в том числе в весьма непростых ситуациях. Глава государства высоко ценил его заслуги на посту руководителя региона.

Кем Тулеев был в СССР

Амангельды Тулеев родился 13 мая 1944 года на западе Туркменистана, в Красноводске, ныне — Туркменбаши. Вскоре после получения диплома Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта начал пользоваться сокращенной версией своего имени — Аман — и изменил отчество с Молдагазыевича на Гумирович.

Тулеев несколько лет (с перерывом на службу в армии) работал на станции Мундыбаш, дослужившись от простого дежурного до начальника. Параллельно заочно окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог».

Аман Тулеев во время службы в Советской Армии; работа на железной дороге

Потом, без отрыва от работы, будущий губернатор заочно отучился в Академии общественных наук при ЦК КПСС и несколько лет заведовал отделом транспорта и связи Кемеровского обкома. В 1988–1990 годах стал начальником Кемеровской железной дороги.

Работа в России

Как и многие партийные работники советских времен, народный депутат РСФСР и председатель исполкома Кемеровского областного Совета народных депутатов Аман Тулеев не растерялся с приходом новой власти и в 1991 году выдвинул свою кандидатуру на первых выборах президента России. Он набрал 7% голосов и занял четвертое место.

Популярность Тулеева была настолько серьезной, что у него появился двойник в программы «Куклы» на канале НТВ. Во время августовского путча 1991-го чиновник пообещал «подписаться под каждым словом» обращения ГКЧП. Новый глава государства Борис Ельцин это запомнил и отдал должностью главы администрации Кузбасса другому.

Аман Тулеев и его кукла из телевизионной программы «Куклы» на канале НТВ, 2004 год / РИА «Новости»

Однако уже весной 1994-го Тулеев возглавил областное законодательное собрание. Он постоянно критиковал назначенца Ельцина и спустя два года стал министром Российской Федерации по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, через год — новым главой Кемеровской области, а впоследствии и губернатором.

Тулеев еще дважды, в 1996 и 2000 годах, баллотировался на пост президента России. В первом случае он снял свою кандидатуру накануне первого тура и призвал избирателей голосовать за Геннадия Зюганова (что, кстати, не помогло последнему). На своих последних президентских выборах набрал 2,95% голосов.

Геннадий Зюганов и Аман Тулеев

В 1999 году губернатор отказался от орден Почета, который хотел вручить ему Ельцин. Тулеев публично заявил, что принципиально не может «принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету». Позже, в 2000-м, он принял эту награду от Владимира Путина.

Крепкий хозяйственник

Экс-уполномоченный по правам ребенка Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал «360», что проработал 15 лет в команде губернатора. По его словам, Тулеев был грамотным и авторитетным.

У Тулеева были несгибаемая воля и упорство в достижении целей. Благодаря ему наш регион развивался и развивается динамично и полноценно. В свое время, когда были угольные забастовки, фактически только на его авторитете выстраивались все решения, понятные и простому рабочему, и руководителю. Дмитрий Кислицын

Собеседник «360» уточнил, что социальные вопросы были коньком Тулеева. Он считал, что прежде всего люди должны быть защищены, иметь уверенность в своем будущем. Все, что связанно с детьми, губернатор держал под особым контролем и уделял этой теме много внимание.

Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время посещения угольного разреза «Междуреченский», 2008 год / РИА «Новости»

«Человек-глыба»

Бывший замгубернатора Кузбасса Валерий Ермаков рассказал, что Тулеева за спиной называли «человек-глыба». Он был требовательным руководителем, умным политиком, но при этом мягкой души человеком. От чиновников требовал не ждать благодарности, а работать на совесть.

Тулеев был очень работоспособный — работал круглосуточно, мог позвонить в два часа ночи. Он всегда держал руку на пульсе: мороз у нас ожидается или снегопад, он всегда напомнит, спросит, все ли готово. Если какая-то аварийная ситуация, то круглосуточно мог звонить. Валерий Ермаков

Менял себя на заложников

В 1991 году на Красной площади в Москве в экскурсионный автобус сел житель Казахстана. Он приставил нож к горлу семилетней девочки и выгнал всех остальных из машины.

Мужчина требовал 200 тысяч рублей, а также политического убежища в Европе. На переговоры отправился депутат Верховного Совета СССР Аман Тулеев. Он принес деньги и предложил отпустить ребенка в обмен на себя. Захватчик согласился. Сразу после этого бойцам «Альфы» пошли на штурм и обезвредили террориста.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время заседания президиума Государственного совета по вопросу инновационного развития транспортного комплекса России, 2009 год / РИА «Новости»

Спустя четыре года Тулеев вел переговоры с мужчиной, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу. В 2001 году политик участвовал в обезвреживании террориста в кемеровском аэропорту, а в 2007-м помог взять живым прапорщика, угрожавшего взорвать дом в Новокузнецке.

В 2009 году около семи часов вечера в пятницу, 13-го, в отделение «УРСА-банка» Ленинск-Кузнецка вошел посетитель. Он показал охраннику бомбу под рубашкой, отобрал его пистолет и забаррикадировался в здании, взяв всех, кто там находился, в заложники. Захватчик требовал самолет, 30 миллионов рублей и возможность уйти без помех.

Тулеев приехал в Ленинск-Кузнецкий, за 100 километров ночью. Это было после визита Владимира Путина в Кузбасс, все отдыхали, в том числе силовики. А он прибыл на переговоры, чтобы освободить людей — ведь там были заложники. Валерий Ермаков

Позже оказалось, что бомба — муляж из трубок и проводов, но в тот момент об этом никто не знал. Зато пистолет, который террорист отобрал у охранника, был вполне настоящий. Тулеев не отступил, он твердо обещал выполнить все требования, просил не нервничать и освободить людей.

Видимо, что-то такое было в его голосе: преступник настолько расслабился, что отпустил женщин одних в туалет, а они не растерялись и сбежали из банка через окно. После этого снайпер спецназа ликвидировал преступника.

РИА «Новости»

Йети своими руками

Тулеев был готов не только рисковать, но и внедрять нестандартные решения. Услышав рассказы охотников Таштагольского района о двухметровом меховом великане, который сновал в районе Азасской пещеры, чиновник лично на снегоходе съездил посмотреть на следы местного йети.

Следов не оказалось, зато появилась идея сделать Таштагол и окрестности родиной снежного человека. Такие новости явно привлекут туристов, а если подготовить для них инфраструктуру, они останутся погостить подольше — вот и деньги в бюджет.

Так в горной Шории уже 13 лет открывают горнолыжный сезон в День йети. Кстати, за его поимку обещают миллион рублей. Чтобы туристы не расхолаживались и не скучали, главе Таштагольского района поручили периодически выпускать высокого сотрудника, который в костюме повышенной мохнатости издали мелькает перед людьми.

Аман Тулеев (в центре) со снежным человеком / Соцсети

Тулеев и «Зимняя вишня»

Последним аккордом в карьере губернатора для Тулеева стал пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, где погибли 60 человек (большинство — дети). Тулеев не стал выезжать на место трагедии.

Позже в МЧС заявили, что кортеж мог затруднить спасательную операцию. Правда остается вопрос: проехать менее километра на одной машине или пройти пешком было, видимо, не с руки?

Аман Тулеев на совещании в связи с трагедией в Кемерово, 2018 год / РИА «Новости»

Когда началось расследование, глава региона стал заявлять, что пожар в «Зимней вишне» — не роковая случайность, помноженная на безответственность и коррупцию, а поджог. Чиновник также несколько раз утверждал, что при пожаре погибла его маленькая племянница.

Однако вскоре выяснилось, что девочка, жившая с родителями в поселке Трещевский, приходится крайне дальней родней со стороны жены. Сам Тулеев никогда в глаза не видел ни самого ребенка, ни ее родителей.

Как бы то ни было, губернатор отделался добровольной отставкой, ректорством в КРИРПО и статусом народного губернатора, благодаря которому продолжал жить в резиденции, пользоваться служебным помещением и получать ежемесячную индексированную доплату к пенсии и зарплате в вузе.