Власть 20 ноября 2023, 12:56 Песков рассказал об отношениях Путина и Тулеева Песков: Путин направит телеграмму родным и близким Тулеева с соболезнованиями РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин направит телеграмму родным и близким экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, в которой выразит свои соболезнования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Его процитировало РИА «Новости».

По словам официального представителя Кремля, у Путина с Тулеевым были прекрасные личные отношения. Глава государства высоко ценил заслуги политика, когда тот руководил регионом.

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«Они неоднократно общались, в том числе в весьма непростых ситуациях. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнований родным и близким», — подчеркнул Песков.

О смерти экс-главы Кемеровской области сообщил действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в понедельник, 20 ноября. Тулеев умер на 80-м году жизни. Прощание состоится в среду, 22 ноября, в Музыкальном театре Кузбасса.

Тулеев находился на посту главы Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». После увольнения занял пост ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.