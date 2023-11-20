Власть 20 ноября 2023, 06:54 Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев Губернатор Цивилев: умер бывший глава Кузбасса Аман Тулеев РИА «Новости»

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На 80-м году жизни умер Аман Тулеев, возглавлявший Кемеровскую область с 1997 по 2018 годы. Об этом сообщил действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в «ВКонтакте».

«Яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона», — написал он.

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Аман Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 по 2018 год и подал в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», за два года до истечения своих полномочий. После этого он занял пост ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Бывший политик сохранил за собой статус народного губернатора, благодаря которому продолжил жить в резиденции, пользоваться служебным помещением и получать ежемесячную выплату.