Эксклюзив 08 марта 2023, 10:42 «Будьте любимы!» Звезды шоу-бизнеса поздравили читательниц «360» с 8 Марта Братья Запашные и другие звезды поздравили читательниц «360» с Международным женским днем

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Игорь Акинфеев, Стас Ярушин, братья Запашные и многие звезды кино, спорта, телевидения и шоу-бизнеса искренне поздравили читательниц «360« с первым весенним праздником — 8 Марта.

«Пускай в вашей жизни будет море улыбок, хорошего настроения, побольше позитива и самое главное — солнечных дней», — пожелал звездный футболист Игорь Акинфеев.

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«Счастья, вам, женского! И, конечно же, здоровья. Я вас люблю!» — сказал продюсер, композитор и певец Брендон Стоун.

Братья Запашные пожелали милым дамам быть любимыми, счастливыми и здоровыми.

Воздушный поцелуй отправил актер, шоумен, телеведущий Стас Ярушин. Он призвал женщин почаще улыбаться.

Прекрасную половину общества с Международным женским днем также поздравили с МКС российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Прокопьев искренне поблагодарил женщин за безграничную любовь и заботу.

Первым россиянок с прекрасным весенним праздником поздравил глава государства Владимир Путин. Он еще раз отметил значимость женщин в обществе.