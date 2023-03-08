Власть 08 марта 2023, 01:01 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем Путин поздравил россиянок с 8 Марта, отдельно отметив женщин-военнослужащих Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Его видеообращение опубликовали на сайте Кремля. Глава государства отметил, что уважительное отношение к женщине — безусловная ценность, передающаяся в нашей стране из поколения в поколение.

Российский лидер добавил, что в жизни очень многое держится на женщинах — на их заботе о семье и детях.

Реклама

«И конечно, огромное уважение вызывают ваша неизменная ответственность, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым вы занимаетесь, все те лучшие качества, которые вы проявляете в самых разных профессиях», — сказал Путин.

Реклама

Отдельно он поздравил с 8 Марта женщин-военнослужащих: военных, медсестер и врачей, фельдшеров. Их смелость, решительность и отвага поражают даже самых суровых мужчин, сказал президент. Также Путин отметил волонтеров.

«Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров — и своих близких, и совсем незнакомых ребят — молитвой, теплыми словами и добрыми делами», — подчеркнул российский лидер.

Президент пожелал всем женщинам любви, взаимопонимания с дорогими людьми и душевного тепла.