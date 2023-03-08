08 марта 2023, 09:46
Россиянок поздравили с Международным женским днем из космоса
Космонавты Роскосмоса поздравили россиянок с 8 Марта
Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили всех женщин страны с Международным женским днем — 8 Марта. Видеопроздравление опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
«Дорогие женщины: мамы, бабушки, жены, сестры и дочери! Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в нашей стране праздников — 8 Марта», — сказал Петелин.
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По его словам, хотя этот весенний праздник отмечается раз в году и женщины получают поздравления именно 8 марта, прекрасная половина общества, независимо от времени года, продолжает окружать всех заботой и любовью.
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В свою очередь, Прокопьев поблагодарил женщин за поддержку и пожелал всем получать душевное тепло от родных и близких, «чтобы мужья, дети и внуки постоянно признавались в любви».
Ранее россиянок поздравил президент страны Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в жизни очень многое держится на женщинах — на их заботе о семье и детях. Отдельно он поздравил женщин-военнослужащих: военных, медсестер и врачей, фельдшеров и поблагодарил их за самоотверженность.
Праздники
8 Марта
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