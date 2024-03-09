Общество 09 марта 2024, 17:26 Барби — 65 лет. Как кукла покорила мир Исполнилось 65 лет с дня презентации куклы Барби в США Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Барби, самая известная в мире кукла, празднует день рождения — 9 марта ей исполняется 65 лет. Однако на пенсию она явно не собирается — ею продолжают восхищаться девочки, она вдохновляет модельеров и приносит миллиарды долларов выпустившей ее компании. А после выхода одноименного фильма Барби пережила новый всплеск популярности. История куклы — в материале «360».

Как появилась Барби

Долгое время куклы для девочек в основном представляли собой пупсов-младенцев, которых нужно было нянчить. Но продвинутые дети предпочитали «взрослых» кукол, которых вырезали из картона. К ним прилагались бумажные наряды. На это обратила внимание жена основателя американской компании Mattel Эллиота Хэндлера — Рут Хэндлер. Наблюдая за игрой дочери и ее подруг, она пришла к выводу, что им не хватает кукол, с помощью которых можно моделировать ситуации из взрослой жизни. Так у Рут и появилась идея создания Барби.

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Только поначалу пластмассовую игрушку звали Бильд Лилли. По задумке, это была блондинка с множеством ухажеров, вниманием которых она не стеснялась пользоваться. Позже Рут вместе с инженером Джеком Райаном переработала дизайн куклы и назвала в честь своей дочери. У Барби было и полное имя — Барбара Миллисент Робертс.

Первых Барби — брюнетку и блондинку в черно-белых купальниках — представили в 1959 году на Американской международной ярмарке игрушек. Надо сказать, поначалу к новшеству скептически относились как в Mattel, так и в обществе (многим не понравились очень яркий макияж и слишком открытое «тело» куклы), но популярность пришла довольно быстро. За первый год удалось продать около 350 тысяч экземпляров.

Со временем внешность Барби не раз менялась. Если у первых моделей были взрослые черты лица, то в начале 1960-х куклу пытались сделать более юной. Барби осваивала разные хобби и профессии: была учительницей, художницей, певицей, космонавтом, стюардессой и даже кандидатом в президенты.

flickr.com

У нее появились бойфренд Кен (они «встречались» около 40 лет, затем расстались и снова воссоединились, но женаты никогда не были), подруга Мидж, сестра Скиппер, темнокожая кузина Фрэнси, и для всех них постоянно создавали одежду и аксессуары. К 2002 году у активной Барби насчитывалось уже шесть братьев и сестер и больше 30 подруг, которые, в свою очередь, обрастали социальными связями. Появлялись Барби — копии реальных людей и персонажей фильмов, кукле и ее окружению посвящали мультфильмы и песни. Выпускались одежда и канцтовары с ее изображением.

За редкими образцами куклы охотились коллекционеры — выходили специальные лимитированные серии, наряды для которых создавали известные дизайнеры. Одна из самых дорогих в мире Барби — в бриллиантовом ожерелье из коллекции Canturi и с бриллиантовым кольцом на пальце — была изготовлена в единственном экземпляре и ушла с молотка за 302,5 тысячи долларов. Деньги направили в фонд исследовательской лаборатории рака груди.

Продажи кукол Барби

Несколько десятилетий Барби была одной из самых продаваемых в мире игрушек — по некоторым данным, каждую секунду продавали три такие куклы. С начала 2000-х популярность Барби стала постепенно снижаться, однако компания-производитель явно не бедствовала: к 2012 году она была представлена более чем в 40 странах, и ее операционный доход превысил миллиард долларов.

В 2023 году вышел фильм Греты Гервиг «Барби» о становлении личности куклы. Мировая премьера состоялась 20 июля, и буквально за неделю фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях вошел в топ-10 самый кассовых проектов года.

Марго Робби / РИА «Новости»

В России официальная премьера состоялась только в сентябре, но активно шла реклама, так что уже с 21 по 28 июля на Ozon продажи Барби и связанных с брендом товаров подскочили на 24% по сравнению с тем же периодом 2022 года, писали «Ведомости». В США, по данным CNN, за июль и август продажи кукол взлетели на 25% год к году.

Худоба, легкомысленность и излишняя сексуальность

Почти сразу вместе с популярностью на Барби обрушилась и критика. Ее создателей обвиняли в навязывании гламурного поведения и стереотипов женской красоты. В 1963 году к одному из кукольных наборов прилагалась книга «Как сбросить вес», в которой девочкам советовали меньше есть, а в 1965 году среди аксессуаров для Барби появились розовые весы со стрелкой, замершей меньше чем на 50 килограммах.

Freepik

Оказалось, что у реальной женщины с такими пропорциями, как у куклы Барби, был бы недобор 17–22% веса. В 1997 году Mattel под давлением негодующей общественности даже немного увеличила кукле талию и уменьшила бюст.

В начале 1990-х на прилавках магазинов оказалась говорящая Барби, которая призывала к шопингу и вечеринкам и утверждала, что «математика — это трудно». Некоторые родители сочли это пропагандой легкомысленности и неуважения к учебе, и куклу скоро сняли с продажи. В России общественники высказывались о том, что образ Барби способствует пробуждению ранней сексуальности и навязывает «американский образ жизни».

В разное время споры разгорались и вокруг различных моделей Барби. Например, «Барби-колясочницу» раскритиковали за то, что ее волосы попадали в колеса инвалидного кресла. «Барби-шпионка» — разработка 2015 года — реально записывала детские разговоры и подсоединялась к интернету, причем данные сохранялись на сервере и были доступны сторонним организациям. Правозащитники потребовали снять куклу с производства. Возмущение вызвала и мрачная Барби в образе Жаклин Кеннеди в трауре после гибели американского президента Джона Кеннеди.

Вероятно, вместе с новыми экспериментами создателей будут возникать и новые споры, а то и скандалы. Как бы то ни было девочки во всем мире, похоже, еще нескоро устанут играть в Барби.