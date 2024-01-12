12 января 2024, 12:50
Актриса Марго Робби заявила о планах взять паузу в творческой карьере
Австралийская актриса Марго Робби рассказала о намерении прервать творческую карьеру. Об этом сообщил Deadline.
Знаменитость не исключила, что в ближайшее время может взять паузу в профессиональной деятельности.
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«Мне кажется, что всем уже надоело видеть меня. Наверное, мне стоит исчезнуть с экранов на некоторое время», — с юмором отметила артистка.
Звезда фильма «Барби» также рассказала, что после съемок комедии столкнулась с самым длинным периодом своего отсутствия на съемочной площадке. Работа над проектом завершилась еще осенью 2022 года, добавил сайт RuNews.
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