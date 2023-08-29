Общество 29 августа 2023, 23:10 Акцент не на пособиях, а на доходе. Что должны делать регионы, чтобы вылезти из демографической ямы Профессор Сафонов: в региональной программе повышения рождаемости много важного Freepik

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Российские регионы взялись за решение проблемы низкой рождаемости в стране. Власти разработали специальные программы, цель которых — помощь субъектам вылезти из демографической ямы. Помимо финансовой поддержки, предусмотрен ряд других мер. На что пойдут регионы и действительно ли финансовая помощь — ключ в демографическом вопросе, разбирался «360».

Региональные программы повышения рождаемости

Регионы подготовили программы повышения рождаемости, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник. Данные предоставили 11 областей: Свердловская, Брянская, Калужская, Челябинская, Воронежская, Орловская, Ульяновская, Курская, Тюменская, Ярославская и Тверская.

Также программы разработали три края — Пермский, Красноярский и Алтайский. Помимо них, демографические проблемы собираются решить в Бурятии и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Молодые мамы с детьми в послеродовом отделении перинатального центра в Челябинске / РИА «Новости»

Основные акценты

СМИ сообщило, что меры, которые должны содействовать росту рождаемости, разделили на пять блоков. Материальный включает в себя выплаты на рождение первого и последующих детей, денежные компенсации, а также единоразовые и регулярные пособия. Материнский капитал — в зависимости от субъекта Федерации — может варьироваться от 50 до 200 тысяч рублей.

В социальном блоке региональные власти сконцентрировались на содействии приобретения жилья и улучшению условий проживания. Сюда же вошли льготы при устройстве в детские сады и школы.

РИА «Новости»

Среди прочего программа подразумевает помощь в диспансеризации женщин и мужчин фертильного возраста, ведении родов и процедурах ЭКО семьям, страдающих бесплодием.

Информационный блок нацелен на образовательные мероприятия — консультации школьников и женщин. Также власти планируют запустить программы повышения сексуальной грамотности и осознанности.

РИА «Новости»

Более того, авторы инициативы предложили сделать особый акцент на профилактике абортов. Программа состоит в анкетировании и консультации женщин, которые захотели по какой-то причине отказаться от родов.

«Ведомости» подчеркнули, что все регионы намерены бороться с прерыванием беременности. Врачей снабдят подготовленными сценариями для разговоров с девушками, решившихся на аборт: им будут рассказывать о мерах поддержки, предоставят медицинскую и психологическую помощь.

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Словами делу не поможешь

Одними разговорами в таком вопросе едва ли можно обойтись, заявил «360» проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Надо понимать, что прерывание беременности, помимо медицинских показаний, зачастую связано с ситуацией [в жизни] — неуверенностью или невозможностью воспитания ребенка. У нас растет процент неполный семей в стране. Как женщина с низкооплачиваемой работой в регионе пойдет на это? Что ей предложат в обмен?» — задался он вопросом.

Профессор согласился, что консультации — важный компонент программы. Но мнение людей, у которых нет уверенности в том, что они вырастят ребенка в достатке и обеспечат всем необходимым, нельзя изменить разговорами по сценарию.

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Маткапитал спасает рождаемость?

Россия по большому счету установила планку результативной демографической политики, когда ввела маткапитал, рассказал «Ведомостям» демограф Алексей Ракша.

По его подсчетам, в 2007–2021 годах материальная помощь принесла стране примерно два миллиона дополнительных вторых и последующих детей, «которые без него не родились бы никогда».

Но, несмотря на это, «купить» ребенка нельзя, подчеркнул, в свою очередь, Сафонов.

Помогать семьям и надеяться на то, что будет рождаемость, когда мы выстраиваем политику пособий «попади в состояние бедности, а потом мы тебе поможем», — наивно. Современное представление о качестве жизни отвергает эту концепцию. Александр Сафонов

По словам собеседника «360», субъект должен стараться формировать развитие экономики так, чтобы занятость в регионе обеспечивала достойный уровень жизни и была устойчивой. Если семья имеет достойный доход, то и решение родить приходит намного раньше и осознаннее. В связи с этим вероятность появления второго ребенка увеличивается.

«Это совершенно другое направление — не пособие, а материальное благосостояние, гарантирующее экономическую самостоятельность в домохозяйстве», — пояснил Сафонов.

РИА «Новости»

Бесплатные государственные услуги

Следующее, на чем региональные власти должны сконцентрировать внимание, по мнению эксперта, — сокращение расходов родителей.

«В первую очередь это обеспечение бесплатного питания в детских, дошкольных и школьных учреждениях. Это помогает экономической самостоятельности семьи. Снижение расходов означает разгрузку бюджета семьи. Родители будут уверены в том, что их детей накормят, обучат и присмотрят», — объяснил профессор.

Помимо бесплатного пребывания ребенка в яслях и садике, регионам следует разработать программы посещения спортивных секций и развивающих кружков, добавил он. Сафонов уточнил, что спортшколы и секции не должны зависеть от финансового благосостояния семьи.

РИА «Новости»

Идеология стабильности доходов

Во всем мире существует огромное количество социальных программ поддержки семей, добавил Сафонов. Например, во Франции, чем больше детей, тем стабильнее благосостояние родителей.

«Государство настолько сильно заботится о семьях, что иногда там возникает проблема возврата ушедших в декрет родителей на рынок труда», — рассказал профессор.

РИА «Новости»

Чтобы решить проблему дефицита работников, у которых есть дети, работодатели ввели социальный контракт. Он позволяет сохранить сумму пособия, которую получали родители, будучи в декрете.

Причем зарплата, по всем правилам, не может быть меньше той социальной поддержки. Если человек на работе получал меньшую сумму, то после декрета его доход должен быть равен привычной выплате.

В таком случае граждане перестают надеяться на одни лишь пособия. Во всем мире придерживаются идеологии стабильности и прогнозируемости доходов, подытожил Сафонов.