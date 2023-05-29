Общество 29 мая 2023, 22:54 Капитал в помощь. России предрекли снижение рождаемости, но ситуацию могут изменить соцвыплаты Демограф Ракша: повысить рождаемость в России могут единоразовые выплаты на вторых детей Juliane Liebermann / Unsplash

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К 2030 году число женщин репродуктивного возраста в России сократится на треть, сообщили в министерстве труда и социальной защиты. По прогнозам специалистов, россиянок от 30 до 39 лет станет меньше на 33,8%. Несмотря на действие ряда государственных программ, демографическая ситуация в стране пока не самая лучшая. Почему в РФ стали реже рожать и как изменить обстановку — в материале «360».

Неутешительный прогноз

В Москве состоялся международный форум «Демография и семейная политика». Перед участниками мероприятия выступила замминистра труда и соцзащиты России Ольга Баталина. Она рассказала, что сейчас в стране насчитывают около 12 миллионов женщин от 30 до 39 лет. В ближайшие семь лет численность этой возрастной группы может сократиться до 7,9 миллиона.

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«У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30–39 лет, которая традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений и 68% третьих рождений», — объяснила Баталина.

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Она уточнила, что на женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России приходится 44% рождений детей. К 2030 году таких россиянок станет больше — примерно 7,9 миллиона (при нынешних 7,2 миллиона человек).

Рожать стали реже

Ольга Баталина рассказала, что за последние шесть лет общий коэффициент рождаемости первых детей снизился на 19,9%. По ее словам, все дело в сокращении числа женщин фертильного возраста, сообщил ТАСС.

Замминистра добавила, что рождаемость вторых детей в семьях снизилась еще сильнее — на 31,8%. По ее мнению, ключевая причина — в количестве россиянок, способных родить. Еще 1 января 2022 года таких было 34 миллиона, но уже в январе 2031-го их будет около 32,6 миллиона.

«Одновременно рождаемость третьих и последующих детей имеет устойчивую позитивную динамику, в 2022 году [показатель] составлял 0,362, по сравнению с 2016 годом он увеличился почти на 12,5%», — добавила замглавы Минтруда.

Она уточнила, что рождаемость третьих детей не компенсирует снижение первых и вторых рождений.

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О демографической ситуации в стране высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он признал, что в России существует проблема с рождаемостью, и принимаемые властями стимулирующие меры пока не дали нужного результата.

«Применятся целый ряд мер для того, чтобы сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Владимир Путин ранее заявлял, что Запад продолжает уничтожать фундаментальные семейные ценности, но Россия выбрала другой путь. Президент подчеркнул, что приоритетной задачей для РФ остается укрепление института семьи.

Развивать экономику и увеличить доходы

Рождаемость в России снизилась из-за падения уровня доходов на душу населения, рассказал «360» независимый демограф-эксперт Алексей Ракша. По его словам, сказывается на ситуации и общая ситуация в экономике.

«Доходы упали, у нас уровень доходов на душу населения ниже, чем в 2013 году и повышаться особо не собирается. Динамика рождаемости вторых и третьих детей напрямую зависит от реальных доходов населения. Не нужно сравнивать старые времена, Африку, Афганистан с современной Россией. Это непродуктивно — люди были другие, мозги другие, социум совершенно другой, и то, что было, прошло навсегда и безвозвратно», — объяснил причины ухудшения демографической ситуации эксперт.

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Ракша подчеркнул, что рост доходов граждан — это не только поддержка государства, это развитие экономики.

Сейчас, по его словам, в России действуют эффективные меры стимулирования рождаемости. Речь идет о материнском капитале за появление на свет вторых и третьих детей в семьях.

«Если [бы] в России сейчас ввели маткапитал на второго [ребенка] миллион, а на третьего — полтора, то на это потребовалось бы примерно 900 миллиардов рублей в год, и рождаемость поднялась бы минимум на 15%, была бы повышенной все время действия этих маткапиталов. Это самая эффективная мера», — предположил демограф.

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По словам собеседник «360», положительно на рождаемость сказалась и программа льготной ипотеки для многодетных семей.

«Если третий ребенок рожден после 2019 года, то государство дает 450 тысяч. За три года эта мера принесла 100 тысяч дополнительных третьих и последующих детей. Маткапитал на второго ребенка принес с 2007 по 2021 или 2022 год около 2,5 миллиона дополнительных вторых и последующих детей», — добавил Ракша.

Он уточнил, что самой результативной мерой следует считать единоразовые одновременные выплаты крупных сумм. В основном, люди направляют эти деньги на жилье, потому что жилищные условия — «самое важное» в этом вопросе.

Эксперт рассказал, что в мире существует тенденция на снижение рождаемости, однако в некоторых государствах обстановка иная.

«В Средней Азии рождаемость очень высокая и растет, а в остальных странах она падает. В странах, которые по культуре похожи на Россию, она примерно такая же, как и в России, в основном тоже падает», — резюмировал специалист.

Депутаты от ЛДПР предложили финансово поощрять пары за каждые пять лет совместной жизни. Глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов поддержал эту инициативу.