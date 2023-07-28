Здоровье 28 июля 2023, 17:43 «Бесплодие — не приговор». Как российские ученые предложили решить проблему демографии Репродуктолог Литвинов: правительство само замедляет процесс решения демографии в России Freepik

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Демографические проблемы существуют в России несколько десятков лет. С каждым годом уровень рождаемости падает во всем мире. Почему число деторождений снижается с каждым годом, как ученые предложили урегулировать демографический кризис и какими мифами окутана процедура ЭКО — в материале «360».

Причины низкой рождаемости в России

Одной из главных проблем российского правительства в ближайшей перспективе может стать недостаточно высокий уровень рождаемости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Демография — это то, где у нас пока не получается. Это действительно так по абсолютно понятным, известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии», — подчеркнул он во время брифинга.

Демографическая проблема в первую очередь затрагивает те пары, которые по собственному желанию отказываются иметь детей. Есть и другая группа — взрослые, испытывающие проблемы с деторождением, но мечтающие завести нового члена семьи.

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В этом случае более перспективным направлением для государственных инвестиций могла бы стать помощь тем женщинам, которые уже приняли решение завести ребенка, но по медицинским показаниям не могут забеременеть.

Мировой кризис деторождения

Ученые из Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ провели глобальное исследование в попытке найти решение проблемы. По результатам анализа выяснилось, что для улучшения демографической ситуации необходимо сосредоточиться именно на борьбе с бесплодием, с которым сталкиваются не менее 15% пар репродуктивного возраста на планете.

Специалисты предположили, что на улучшение демографической ситуации влияют несколько факторов: развитие репродуктологии, а также геномных и клеточных технологий.

Но демографические проблемы касаются не только России. По данным исследования «Перспективы мирового населения», вся планета столкнулась с кризисом рождаемости. Видимый длительный спад начался в 1960-х и с каждым годом только усиливается.

Если в 1950-х суммарный мировой коэффициент рождаемости составлял 4,8 ребенка на женщину, то в 2021 году — 2,3 ребенка. К 2100-му, по прогнозам ученых, этот показатель вовсе снизится до 1,66.

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Как решить проблему?

Ученые сосредоточились на профилактике и своевременном лечении болезней, приводящих к снижению репродуктивного потенциала. Для реализации этой меры российское правительство, в частности, решило переосмыслить подход к диспансеризации населения.

Сейчас малый процент женщин в репродуктивном возрасте обращается в медучреждения для прохождения диспансеризации. Но именно во время профилактических осмотров можно выявлять признаки бесплодия.

У бесплодия есть два вида: первичный и вторичный, уточнила в разговоре с «360» акушер-гинеколог и репродуктолог Валентина Денисова. Первичный — когда у женщины никогда не было беременности, вторичный — если бесплодие появилось уже после беременности, независимо от того, каким был результат: рождение ребенка, прерывание процесса или внематочная беременность.

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Помимо этого, большую роль в решении демографических проблем может сыграть повышение информированности населения о мерах укрепления и охраны репродуктивного здоровья, а также профилактика нежелательной беременности, подчеркнули в исследовании.

Большую часть бесплодия можно вылечить, если пациенты вовремя обратятся к врачам за помощью, заявил «360» репродуктолог Владимир Литвинов. Но если у женщины по каким-то причинам удалили матку, спровоцировать беременность у такой пациентки не получится никакими способами. Подобные случаи предусматривают программы суррогатного материнства.

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Есть желание, но нет возможности

Искусственное оплодотворение

В России возможность получить бесплатное лечение бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по ОМС появилась с 2016 году. Применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) регулирует приказ Министерства здравоохранения. Согласно ему, в базовую программу ВРТ также входит криоконсервация эмбрионов и их перенос.

Исследователи признали, что эффективность ЭКО пока низкая: только один из трех циклов заканчивается беременностью. Несмотря на это, искусственное оплодотворение остается наиболее распространенной технологией, и популярность процедуры будет только расти.

Медицинский работник в эмбриологическом отделении Перинатального центра в Хабаровске. / РИА «Новости»

Репродуктологи рассказали «360», что в России есть все виды вспомогательных репродуктивных технологий, которые только возможны: классическое ЭКО, программы донорства и суррогатного материнства. Они стоят на высоком уровне и ничем не уступают западным странам, а в некоторых случаях даже превосходят.

«Россия — на первом месте по проведению циклов ЭКО в Европе, на третьем — в мире. В этом плане нас опережают только Япония и США», — подчеркнул Литвинов.

Маленький Игорь с родителями, чье рождение состоялось благодаря технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 1995 год. / РИА «Новости»

Противоречащий демографии закон

Раньше, по словам акушера-гинеколога, врачи могли помогать женщинам без репродуктивных органов — яйцеклеток и матки — обрести нового члена семьи, используя суррогатную мать, ее донорские половые клетки и биоматериал партнера. После 19 декабря 2022 года это сделать невозможно.

Мы своими руками сами не даем возможность супругам стать родителями. Закон, принятый с поправками в 2022 году, ввели люди, которые даже не посоветовались со специалистами. Владимир Литвинов акушер-гинеголог, репродуктолог

В программах суррогатного материнства на использование донорского материала стоит запрет. Немедицинские факторы не должны влиять на лечение бесплодия у женщин, подчеркнул собеседник.

Каковы шансы на успех ВРТ?

По мнению Денисовой, успех в программе ВРТ зависит от «исходных данных» — возраста женщины. Основной фактор неуспеха искусственного оплодотворения — поздний возраст.

«Если женщине от 35 лет, это существенно снижает результативность программы. Остальные факторы индивидуальны. Однако грузить все шансы в одну кучу — это неправильно. На приемах мы всегда разбираем проблемы и шансы индивидуально, исходя из конкретной ситуации пациентки», — объяснила врач.

Тем не менее 100%-ную гарантию наступления беременности медики никогда дать не могут, добавила Денисова. При переносе эмбрионов после генетического тестирования врачи могут гарантировать 65% вероятности.

РИА «Новости»

«Бесплодие — не приговор»: страхи будущих родителей

Страхи вокруг бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий индивидуальны. По словам Денисовой, чаще всего пациенты, обратившиеся в программу ЭКО, переживают, что результат не будет успешным.

В меньшей степени люди делятся опасениями о возможных осложнениях после процедуры. Но многие читают правильную литературу, а не интернет-форумы, поэтому такой страх в целом отпадает, уточнила врач-гинеколог.

ЭКО окутано множеством мифов — например, что процедуру назначают только «старородящим», дети «из пробирки» рождаются слабыми и с пороками развития, что нужно провести десятки ЭКО, чтобы наконец забеременеть, или что искусственное оплодотворение вызывает рак. Но все это выдумки.

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Для назначения ЭКО нет определенного возраста: даже молодые девушки при необходимости могут использовать этот метод. Риск врожденных заболеваний у детей не выше, чем при обычном способе зачатия. Кроме того, можно заранее обследовать эмбрион на генетические заболевания.

У 40% пациентов получается забеременеть после первой попытки ЭКО. Если попытка неудачная, то после перерыва в два-три месяца можно повторить процедуру.

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Сегодня в программах ЭКО используют аналоги женских гормонов, которые не приводят к длительному гормональному сбою. В результате риск развития онкологических заболеваний не увеличивается. Многочисленные клинические исследования, проведенные во всем мире, — тому подтверждение.

Репродуктологи всегда открыто и четко рассказывают пациентам о реальных опасениях в процессе ЭКО, объясняют, где миф, а где — научный факт, подытожила Денисова.