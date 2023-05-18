Эксклюзив 18 мая 2023, 19:23 Второй шанс или дополнительная нагрузка? В Госдуме предложили разрешить летнюю пересдачу ЕГЭ Учитель Казаков: инициатива с пересдачей ЕГЭ полезна, но создаст напряжение Unsplash

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову разрешить школьникам пересдавать Единый государственный экзамен летом, а не на следующий год. О том, насколько это хорошая идея и не повлечет ли она дополнительных сложностей, — в материале «360».

1 О предложении пересдавать ЕГЭ летом По мнению Чернышова, нет смысла переносить пересдачу экзамена на следующий год. В обращении государственный деятель заявил, что школьникам нужно предоставлять такой шанс через несколько месяцев после первой попытки. РИА «Новости» Как отметил вице-спикер нижней палаты парламента, 73% выпускников жалуются на сильный стресс во время экзаменов, а 22% даже принимают успокоительное. Такое состояние старшеклассников, объяснил Чернышов, связано с тем, что пересдача возможна лишь через год. Государственный деятель также подчеркнул нехватку молодых профессионалов в сферах экономики и промышленности. «В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», — заявил Чернышов. РИА «Новости»

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Дмитрий Казаков, учитель истории и обществознания: школьников это успокоит Стресс во время экзаменов Сложно сказать, действительно ли стресс влияет на провал на экзамене. Конечно, бывает так, что ЕГЭ не сдают по каким-то объективным причинам, связанным с эмоциональным состоянием. Все люди разные. В отдельных ситуациях некоторые дети могут сильно перенервничать и не сдать тот или иной предмет. Возможно, уровень страха и стресса действительно снизится. Если инициатива вступит в силу, школьников это в какой-то степени успокоит. Они будут знать, что, если в этот раз сдать экзамен не получится, есть скорая вторая попытка. РИА «Новости» Обратная сторона медали С другой стороны, такое нововведение может расслабить старшеклассников. В целом все эти попытки постоянных изменений и предложений ничего хорошего не дают. Тогда Министерство образования и сами школы снова начнут изменять правила прохождения ЕГЭ, если предложение Чернышова примут в Госдуме. Учебным заведениям придется находить новых людей, которые будут сидеть на экзаменах, а после сдачи заниматься проверкой бланков. Снова придется напрягать учителей, все лето будет занято этими экзаменами. Если сверху надавят, конечно, все будут делать то, что им сказали. В результате никто не отдыхает — ни ученики, ни учителя. Инициатива, получается, создаст еще одну точку напряжения. Инициаторы не задумываются о том, к каким проблемам это может привести. Чем они думают, когда предлагают подобное? Или им просто лишний раз хочется покрасоваться перед публикой? РИА «Новости»

3 Сергей Комков, руководитель Всероссийского фонда образования: ничего не изменится ЕГЭ вообще пора отменить Мне сложно обсуждать тему этой инициативы, поскольку я принципиальный противник ЕГЭ в целом. Государственный экзамен давно пора отменить. Результаты практически не рассматривают и не учитывают при приеме в высшие учебные заведения. Приемная комиссия смотрит на эти «сертификаты с результатами» очень косо. РИА «Новости» Обычно комиссия уделяет большее внимание своим внутренним вступительным экзаменам или другим достижениям: участию в олимпиадах, общему баллу аттестата и так далее. ЕГЭ для них вообще не критерий каких-то оценок. Даже если старшеклассники будут пересдавать экзамены летом, ничего не изменится. Тем более период пересдач ЕГЭ захватывает конец лета, как заявили в Госдуме. Вот только большая часть вступительных экзаменов в основные престижные вузы к этому времени уже пройдет.