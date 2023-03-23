Образование 23 марта 2023, 18:29 Отмена ЕГЭ потребует очень серьезного обсуждения — Мишустин Премьер Мишустин заявил, что для отмены ЕГЭ потребуется очень серьезное обсуждение Викимедиа

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Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме заявил, что предложение отменить ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Его слова передал ТАСС.

Он отметил, что многие депутаты при встрече с кабмином задают подобный вопрос, и эту тему обсуждают очень активно. По словам Мишустина, ЕГЭ обладает важным плюсом, про который нельзя забывать — экзамен позволяет выпускникам из отдаленных регионов поступить в ведущие российские вузы.

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«Это очень важно, это то, что дает такой социальный лифт. И, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать», — подчеркнул глава кабмина.

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Ранее вопрос отмены единого государственного экзамена прокомментировал президент России Владимир Путин. Он также заявил, что несмотря на все минусы ЕГЭ, он дает возможность детям с периферии поступить в самые разные вузы. Поэтому экзамен, по мнению главы государства, нужно не отменять, а совершенствовать.